Зеленский: В Курскую область прибыли уже 11 000 военных КНДР

Украинский лидер недоволен отсутствием реакции партнеров Киева на стягивание северокорейских солдат в пограничный российский регион для участия в войне на стороны РФ.

В Курскую область России прибыли уже 11 тысяч северокорейских военнослужащих для участия в войне против Украины на стороне РФ. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в понедельник, 4 ноября, сославшись на доклады Главного управления разведки Минобороны страны и Службу внешней разведки. "Мы видим увеличение числа северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров", - посетовал украинский лидер.

Свою оценку численности северокорейских сил в граничащем с Украиной российском регионе привели и США. По мнению Вашингтона, в Курской области находятся около 10 тысяч военных из КНДР, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Еще 31 октября Вашингтон говорил о восьми тысячах.

The Korea Herald: Рис из России за военную помощь КНДР

При этом Москва предложила Пхеньяну своеобразную "компенсацию" за его вклад в боевые действия на стороне РФ, сообщила южнокорейская газета The Korea Herald. По ее данным, Россия предлагает КНДР от 600 000 до 700 000 тонн риса. Это позволит покрыть более половины объема, которого не хватает Пхеньяну для удовлетворения годовой потребности в этом злаке. Кроме того, южнокорейская разведка оценила ежемесячную зарплату солдат КНДР, отправленных воевать против Украины, примерно в 2000 долларов США (около 1835 евро).

Реакции на военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал потенциальное участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины "очень опасной эскалацией". Генсек НАТО Марк Рютте призвал Москву и Пхеньян воздержаться от участия КНДР в войне против Украины. Китай, которого Соединенные Штаты попросили оказать давление на Пхеньян, назвал укрепление отношений России и КНДР их личным делом.

Южная Корея и Евросоюз осудили переброску северокорейских солдат в РФ, а Германия пригрозила Северной Корее санкциями за поддержку войны в Украине. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, военные из КНДР уже попали под обстрел Вооруженных сил Украины в Курской области.