Россия предлагает КНДР 600 000 тонн риса за военную помощь

Москва компенсирует Пхеньяну вклад КНДР в войну в Украине на стороне России, пишет The Korea Herald. Вашингтон, Сеул и Киев говорят о 8-12 тысячах северокорейских военных, переброшенных в РФ.

Северная Корея в значительной степени разрешила финансовый и продовольственный кризисы благодаря своеобразной "компенсации" от России за вклад Пхеньяна в войну в Украине на стороне РФ. Об этом южнокорейская газета The Korea Herald сообщила в воскресенье, 3 ноября, со ссылкой на бывшего посла Республики Корея в России Ви Сон Лака.

Так, Россия предлагает КНДР от 600 000 до 700 000 тонн риса, пояснил Лак, несколькими днями ранее ознакомившийся с данными Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи на брифинге в парламентском комитете по делам разведки. В прошлом Москва отправляла Пхеньяну от 50 000 до 100 000 тонн риса за раз, указал экс-дипломат.

Нехватка продовольствия в КНДР

Северная Корея, по ее словам, производит четыре миллиона тонн зерновых в год. Однако это на один миллион тонн меньше, чем требуется, чтобы прокормить население, подчеркнул собеседник издания.

Таким образом, предложение Москвы способно покрыть более половины объема, которого не хватает Пхеньяну для удовлетворения годовой потребности. Участие северокорейских сил в войне в Украине на стороне РФ является "совсем не плохой сделкой" для КНДР, отметил экс-дипломат.

Спецслужба Южной Кореи - о зарплатах отправленных в РФ северокорейцев

По данным южнокорейской разведки, каждый солдат КНДР, отправленный воевать против Украины на стороны России, будет получать ежемесячную зарплату в размере около 2000 долларов США (около 1835 евро). Кроме войск, в России сейчас находятся около 4000 северокорейских рабочих, говорят в NIS. Их средняя зарплата, полагает разведслужба, составляет около 800 долларов (735 евро) в месяц.

Реакции на военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна

США, Южная Корея и Украина оценивают численность войск КНДР, направленных в Россию, в 8-12 тысяч человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал потенциальное участие северокорейских солдат в войне РФ против Украины "очень опасной эскалацией". Генсек НАТО Марк Рютте призвал Москву и Пхеньян воздержаться от участия КНДР в войне против Украины. Китай, которого Вашингтон попросил оказать давление на Пхеньян, назвал укрепление отношений России и КНДР "их личным делом"

Южная Корея и Евросоюз осудили переброску северокорейских солдат в РФ, а Германия пригрозила Северной Корее санкциями за поддержку войны в Украине. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, военные из КНДР уже попали под обстрел Вооруженных сил Украины в Курской области.