Участие КНДР в войне: НАТО обещает Украине новую помощь

Страны НАТО, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония резко осудили действия России и КНДР, назвав их серьезной эскалацией войны в Украине.

НАТО и азиатские партнеры резко раскритиковали участие северокорейских солдат в войне, которую РФ ведет против Украины. "Союзники НАТО решительно осуждают решения глав государств и правительств Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики об опасном расширении неспровоцированной российской военной агрессии против Украины", - говорится в принятом в пятницу, 8 ноября, совместном заявлении 32 стран НАТО, подписанном также Украиной, Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

НАТО считает участие КНДР серьезной эскалацией войны

Участие военных КНДР в войне РФ против Украины в НАТО рассматривают как серьезную эскалацию , которая оказывает масштабное влияние на евроатлантическую безопасность и на Индо-Тихоокеанский регион, отмечается в документе. Его авторы также указали, что еще до отправки военных Пхеньян оказывал Москве военную помощь путем поставок оружия и боеприпасов.

"Расширение военного сотрудничества между Россией и КНДР является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнули авторы заявления. Они указали на статус РФ как постоянного члена Совета Безопасности ООН. "Мы призываем Россию вернуться к соблюдению этих резолюций и выполнять свои международные обязательства", - говорится в заявлении.

НАТО будет и дальше помогать Украине

На фоне такого развития конфликта Североатлантический альянс пообещал обороняющейся стране дальнейшую помощь. "Союзники по-прежнему полны решимости поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, пока она не одержит победу", - подчеркивается в заявлении.

При этом целью является предоставить Украине возможность усилить ее вооруженные силы, чтобы они были в состоянии успешно противостоять российской агрессии, заявили страны НАТО и их партнеры.

Переброска солдат КНДР в Россию

На протяжении последних недель сообщается о переброске военных КНДР в РФ, предположительно, для участия в войне против Украины. По данным из различных источников, в Курской области России могут находиться около 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Украина сообщала, что в начале ноября ВСУ вступили в первый бой с военными из КНДР.

Как заявил 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский, северокорейские солдаты, находящиеся в Курской области РФ, уже участвует в боях против ВСУ и в их ходе понесли первые потери. Он также указал, что мировое сообщество до сих пор не отреагировало достаточным образом на вступление КНДР в войну, и призвал к жесткому ответу.

Москва и Пхеньян не комментировали информацию о том, что военные из Северной Кореи могут участвовать в боевых действиях против Украины.