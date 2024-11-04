Южная Корея и ЕС осудили переброску солдат КНДР в Россию

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён и глава дипломатии ЕС Боррель выразили серьезную обеспокоенность. Они договорились сообща противостоять расширению военного сотрудничества между РФ и КНДР.

Южная Корея и Евросоюз резко осудили предполагаемую отправку северокорейских солдат для участия в войне России против Украиныи договорились совместно противостоять расширению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи в Сеуле в понедельник, 4 ноября, выразили серьезную обеспокоенность предполагаемой переброской войск КНДР и резко осудили ее, сообщило Минобороны Южной Кореи.

В сообщении южнокорейского оборонного ведомства отмечается, что стороны договорились сотрудничать с мировым сообществом с целью пресечения сотрудничества России и Северной Кореи в сфере безопасности.

Сообщения о переброске северокорейских солдат для участия в войне против Украины вызывает обеспокоенность у Южной Кореи, поскольку эта страна опасается, что Россия в обмен на помощь со стороны Пхеньяна передаст Северной Корее современные военные технологии и вооружения в случае конфликта на Корейском полуострове.

В России находятся предположительно не менее 8000 солдат КНДР

По сведениям администрации США, в России возле границы с Украиной развернуто около 8000 северокорейских солдат, которые предположительно присоединятся к военным действиям уже в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября призвал союзников прекратить просто "наблюдать" и предпринять шаги, чтобы не допустить переброски прибывших в Россию северокорейских солдат на поле боя.

По данным разведок США, Южной Кореи и Украины, Северная Корея перебросила в Россию от 10 до 12 тысяч солдат. Если они вступят в войну против Украины, это станет первым участием КНДР в крупном вооруженном конфликте со времени окончания войны в Корее в 1953 году.

По данным Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, солдаты из Северной Кореи, которых РФ может задействовать в войне против Украины, уже стали целью ВСУ. "Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области", - заявил в понедельник, 4 ноября, в Telegram руководитель центра Андрей Коваленко.