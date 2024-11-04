ООН: Сотрудничество РФ и КНДР ведет к "опасной эскалации"4 ноября 2024 г.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о размещении войск КНДР в России для дальнейшего участия в войне против Украины. Развертывание северокорейских солдат в зоне боевых действий в Украине означало бы "очень опасную эскалацию", говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН в воскресенье, 3 ноября. "Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта", - отмечается далее.
Генсек ООН также подчеркнул, что поддерживает "все значимые усилия, направленные на достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".
Военные из Северной Кореи в России
По данным Южной Кореи, КНДР уже перебросила в Россию по меньшей мере 11 тысяч солдат. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил данные южнокорейской разведки, добавив, что переброска северокорейских солдат в Россию является угрозой безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантическом пространстве.
С начала полномасштабной войны в Украине Пхеньян передал Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов, говорится в исследовании немецкого Фонда Фридриха Наумана, опубликованном в конце октября.
КНДР получит от Москвы деньги, рис и технологии
В обмен на военную поддержку, в том числе солдатами, Пхеньян получит от Москвы 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату каждому северокорейскому военному, задействованному в войне против Украины, в размере двух тысяч долларов в месяц, космические технологии, а также помощь РФ в случае войны на Корейском полуострове. Об этом 3 ноября сообщила газета The Korea Harold со ссылкой на источник в южнокорейской разведке.