ООН: Сотрудничество РФ и КНДР ведет к "опасной эскалации"

Участие солдат КНДР в войне РФ против Украины "означало бы очень опасную эскалацию", заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал "сделать все возможное", чтобы избежать этого.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о размещении войск КНДР в России для дальнейшего участия в войне против Украины. Развертывание северокорейских солдат в зоне боевых действий в Украине означало бы "очень опасную эскалацию", говорится в заявлении , опубликованном на сайте ООН в воскресенье, 3 ноября. "Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта", - отмечается далее.

Генсек ООН также подчеркнул, что поддерживает "все значимые усилия, направленные на достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи".

Военные из Северной Кореи в России

По данным Южной Кореи, КНДР уже перебросила в Россию по меньшей мере 11 тысяч солдат. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил данные южнокорейской разведки, добавив, что переброска северокорейских солдат в Россию является угрозой безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантическом пространстве.

С начала полномасштабной войны в Украине Пхеньян передал Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов, говорится в исследовании немецкого Фонда Фридриха Наумана, опубликованном в конце октября.

КНДР получит от Москвы деньги, рис и технологии

В обмен на военную поддержку, в том числе солдатами, Пхеньян получит от Москвы 600-700 тысяч тонн риса в год, зарплату каждому северокорейскому военному, задействованному в войне против Украины, в размере двух тысяч долларов в месяц, космические технологии, а также помощь РФ в случае войны на Корейском полуострове. Об этом 3 ноября сообщила газета The Korea Harold со ссылкой на источник в южнокорейской разведке.