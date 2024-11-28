Что известно о спецпосланнике США, который займется Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что спецпосланником по Украине и РФ в его администрации станет отставной генерал Кит Келлог. Что известно о нем и его взглядах относительно завершения войны?

Избранный президент США Дональд Трамп в среду, 27 ноября, объявил кандидатуру на должность специального посланника по мирному урегулированию войны в Украине. Ее займет генерал в отставке Кит Келлог. О своем решении Трамп объявил в собственной соцсети ThruthSocial. "Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, в частности, работал на очень ответственных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим мир через силу", - заявил Трамп, повторив известную цитату президента США, республиканца Рональда Рейгана.

Келлог, реагируя на свое назначение, заявил о готовности работать ради мира, не покладая рук. "Работать на президента Трампа было привилегией в моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира силой, отстаивая интересы Америки", - написал он в социальной сети Х.

Кит Келлог - кадровый военный и влиятельный советник

Кит Келлог родился 12 мая 1944 года, во время Второй мировой войны, и в юные годы пошел служить в армию США. В возрасте 23 лет он отправился воевать во Вьетнам. Участвовал в операции американских сил в Панаме в 1989 году, а годом позже - в Персидском заливе, в рамках операции "Буря в пустыне", которую вели силы международной коалиции против режима Саддама Хусейна в Ираке. Затем Келлога назначили руководить Командованием спецопераций ВС США в Европе (SOCEUR). В начале 2000-х он ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

Кит Келлог работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале первого президентского срока Трампа, а затем - советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса. В последнее время Келлог занимал кресло сопредседателя Центра американской безопасности в вашингтонском Институте политики "Америка превыше всего" (AFPI). Именно в этой функции Келлог летом этого года выступил соавтором аналитического плана с предложениями по завершению войны России против Украины.

Дональд Трамп и Кит Келлог работают вместе Фото: NICHOLAS KAMM/AFP

В этом стратегическом документе говорилось, что политика США должна быть направлена ​​на установление режима прекращения войны и начала мирных переговоров. Вашингтон, по этому замыслу, должен продолжать вооружать Украину, чтобы сдержать Россию от наступления во время или после достижения соглашения, но только в том случае, если Киев согласится начать переговоры. Однако, как предполагает план, если РФ откажется от переговоров, США усилят поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в документе речь шла о "заморозке" конфликта по линии боевого столкновения и о том, что вопрос членства Украины в НАТО на ближайшие годы будет снят с повестки дня. По данным СМИ, план также предусматривал, что с России могут частично снять санкции, чтобы побудить ей на некоторые шаги к миру, а также ввести налог от импорта российских энергоресурсов на восстановление Украины.

В СМИ ранее появлялись противоречивые сообщения о том, был ли данный план представлен Трампу и как он его оценил. Сам Келлог в июле этого года в интервью "Голосу Америки" (VoA) подчеркивал, что в любом случае речь идет лишь о своего рода манифесте, а не о четкой программе действий. "Это вариант, который президент может использовать в случае избрания. Начали сразу говорить, что это план, утвержденный президентом. Нет, совсем нет", - объяснял он.

Что Келлог думает о войне в Украине

Информагентства отмечают, что в роли спецпосланника по урегулированию войны в Украине Келлогу придется мастерски лавировать между сторонами конфликта, а также учитывать высокие ожидания в США и мире от его миссии.

Ранее Келлог критиковал или же, по его собственному выражению, "в определенной степени обвинял" администрацию президента Джо Байдена и Запад в целом за нерасторопность в помощи Украине. В прошлом году эти промедления, по его мнению, негативно повлияли на результативность контрнаступления ВСУ.

Однако в последнее время Кит Келлог уже гораздо благожелательнее отзывался о решениях действующей еще администрации, чьи полномочия истекают в январе следующего года. Так, 22 ноября в эфире телеканала Fox News, где Келлог нередко выступает в качестве приглашенного эксперта, он похвалил команду Байдена за снятие ограничений для Украины на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. "Байден своими действиями фактически дал президенту Трампу больше рычагов влияния, - сказал Келлог. - Теперь он сможет сделать шаг назад, налево или направо", - пояснил он и добавил, что нельзя вести войны, оставляя противнику некие неприкосновенные территории. "Если вы уже собрались воевать, то воюйте", - говорил он в эфире.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

На вопрос ведущего, считает ли он, что "Третья мировая война" уже началась (о чем раньше говорил посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный. - Ред.), Келлог ответил, что так не думает. Вместе с тем, сказал он, мир действительно балансирует сейчас на грани глобальной войны. Келлог выразил особую обеспокоенность альянсом между РФ, Ираном, Китаем и КНДР, которые, по его словам, "подзаряжаются друг от друга".

В комментарии DW бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что Кит Келлог будет действовать беспристрастно и честно попытается вникнуть в варианты завершения войны. "Он точно будет пытаться определить поле рычагов для достижения этих вариантов и сценариев, чтобы предложить их Трампу и команде. Но он не будет пристрастен. Келлог получил мандат на то, чтобы смотреть на то, что возможно и что невозможно", - прокомментировал Климкин.

Назначение специального посланника обычно требует утверждения в Сенате. Дональд Трамп должен вступить в должность президента США 20 января 2025 года.