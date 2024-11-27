Каковы возможности западных ракет в войне РФ против Украины?

В Минобороны России во вторник, 26 ноября, подтвердили нанесение накануне украинскими военными удара американской баллистической тактической ракетой ATACMS по аэродрому Курск - Восточный, который расположен в 7 км от Курска. Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще дважды 23-го и 25 ноября - атаковали дальнобойным западным оружием объекты в Курской области. А 19 ноября нанесли удар ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Киев эти сообщения официально не подтверждал.

Разрешение использовать ATACMS против целей, расположенных вглуби территории России, в середине ноября Киеву дал уходящий с поста президента США Джо Байден. Он принял это решение после того, как стало известно, что РФ разместила северокорейских военных на приграничной с Украиной территории. Великобритания и Франция также поставили Украине подобное оружие и дали добро на его применение без ограничений, в то время как Германия ответила отказом на соответствующую просьбу по предоставлению дальнобойной крылатой ракеты TAURUS.

О возможностях и применении западного оружия - DW.

ATACMS

ATACMS - это баллистический ракетный комплекс производства американской оборонной компании Lockheed Martin. Ракеты, длиной в четыре метра, диаметром в 610 миллиметров и весом более полутора тонн, могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Ракеты ATACMS относятся к классу баллистических ракет малой дальности. Наиболее дальнобойные варианты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Первые ее модели были поставлены вооруженным силам США в 1990 году. ATACMS применялись американцами, в частности, в ходе вторжения в Ирак и войны в Афганистане. С тех пор они неоднократно дорабатывались и совершенствовались. Цена одной ракеты составляет до 1,7 млн долларов. По данным онлайн-журнала The Warzone, украинские военные впервые применили ATACMS осенью 2023 года, нанеся тогда удар по оккупированной Россией территории Украины.

Ракетная система ATACMS американской армии на полигоне в Австралии, июль 2023 года Фото: picture alliance/dpa/U.S. Army via AP

Storm Shadow/SCALP-EG

Британские Storm Shadow и их французский вариант SCALP-EG - это крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью поражения цели до 400 км, разрабатываемые с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace. В отличие от баллистических ракет, полет которых проходит по заранее заданной траектории, крылатые ракеты движутся в район цели параллельно земле на небольшой высоте (менее 50 метров), руководствуясь GPS и картографией местности. Их преимущество в том, что их трудно обнаружить с помощью радара. Производит эти ракеты, взятые на вооружение с 2002 года, европейский консорциум MBDA. Цена за единицу - около 1,1 млн евро.

Британско-французская крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG на выставке в Париже, июнь 2023 года Фото: Lewis Joly/AP Photo/File/picture alliance

Storm Shadow/SCALP-EG применялись во время вторжения в Ирак в 2003 году, при обеспечении бесполетной зоны над Ливией в 2011 году и в боевых действиях против террористического "Исламского государства". Великобритания и Франция поставили эти крылатые ракеты Киеву еще в 2023 году, они запускались с украинских бомбардировщиков Су-24. Однако, как и американские ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG до последнего времени применялись только для ударов по оккупированной Россией территории Украины. Дальность поражения цели этих крылатых ракет, которые поставили Украине, составляет 250 км.

TAURUS

Немецко-шведская TAURUS - тоже дальнобойная крылатая ракета воздушного базирования, с дальностью до 500 км, предназначена для высокоточных ударов без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Оперативно-тактические TAURUS летят очень низко над землей, имеют комбинированную систему наведения, позволяющую двигаться без поддержки GPS. Одна такая ракета стоит около миллиона евро, возможными целями для TAURUS являются высокозащищенные бункеры или командные пункты, откуда командование войсками противника может руководить операциями.

TAURUS в состоянии даже пробить несколько толстых железобетонных стен. Для этого ракета круто взмывает вверх незадолго до цели и далее вертикально пикирует, нанося в итоге удар с высокой кинетической энергией. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) до сих пор отказывается поставить TAURUS Украине, опасаясь, что в противном случае ФРГ будет втянута в войну с Россией. Руководство партии "зеленых", оставшейся в правительстве Шольца после распада "светофорной коалиции", а также оппозиция из консервативного блока ХДС/ХСС выступают за предоставление Киеву этого вида оружия и разрешение наносить им удары вглубь России.