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Хабек: Германия "слишком поздно" поставляла оружие Украине

Алексей Волошинов
25 ноября 2024 г.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал ошибкой слишком медленную помощь Украине со стороны Германии для отражения российской агрессии.

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Министр экономики ФРГ и сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Роберт Хабек (фото из архива)
Министр экономики ФРГ и сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Роберт Хабек (фото из архива)Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Министр экономики ФРГ и сопредседатель входящей в правящую коалицию партии "Союз 90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck) назвал ошибкой слишком медленную помощь Украине со стороны Германии для отражения агрессии России. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке общественно-правового телеканала ARD Карен Миосга (Caren Miosga) в воскресенье, 24 ноября.

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "зеленых", в частности, напомнил о нерешительности правительства ФРГ в вопросе поставки Киеву танков Leopard. По его словам, сейчас это происходит снова в рамках споров о передаче Украине крылатых ракет TAURUS.

В то же время, Роберт Хабек похвалил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за решение поговорить с Владимиром Путиным по телефону. Он поделился мнением, что к переговорам возможно прийти только через обсуждение конфликта с оппонентами.

Глава Европарламента призвала поставить Киеву ракеты TAURUS

В субботу, 23 ноября, председатель Европарламента Роберта Метсола призвала как можно скорее поставить Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS на фоне усиления ударов России по Украине. "Да, такова и позиция Европарламента. Это требование находит широкую поддержку. Посмотрим, приведет ли это к соответствующему изменению курса после выборов в бундестаг", - ответила она на вопрос, должна ли Германия поставлять Киеву ракеты.

Канцлер Шольц при этом давно отвергает поставку TAURUS. Он опасается, что Германия может быть непосредственно втянута в войну между Россией и Украиной. Между тем свободные демократы и "зеленые" выступают за поставку таких ракет в Украину. Дискуссия вновь усилилась в последние дни, после того как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать для ударов вглубь России американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. У TAURUS дальность составляет 500 км.

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