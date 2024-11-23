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Глава Европарламента призвала поставить Киеву ракеты TAURUS

Сергей Ромашенко
23 ноября 2024 г.

Председатель Европарламента Роберта Метсола считает поставки TAURUS необходимыми из-за усиления ударов РФ по Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор выступал категорически против передачи Киеву этих ракет.

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Председатель Европарламента Роберта Метсола
Председатель Европарламента Роберта МетсолаФото: Alain ROLLAND/EP

Председатель Европарламента Роберта Метсола на фоне усиления ударов России по Украине выступила за скорейшую поставку немецких крылатых ракет TAURUS в Украину. В интервью изданиям группы Funke, обнародованном в субботу, 23 ноября, Метсола утвердительно ответила на вопросы, выступают ли страны Евросоюза так же, как и США, за разрешение использовать дальнобойные ракеты по целям в России, и должна ли Германия поставлять Украине ракеты TAURUS.

"Да, такова и позиция Европарламента. Это требование находит широкую поддержку. Посмотрим, приведет ли это к соответствующему изменению курса после выборов в бундестаг", - сказала Метсола. Она отметила, что, возможно, такое изменение курса произойдет и раньше, поскольку "в берлинской коалиции существуют разные позиции по поставкам TAURUS".

Шольц выступает категорически против поставок TAURUS

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) давно отвергает поставку TAURUS. Он опасается, что Германия может быть непосредственно втянута в войну между Россией и Украиной. Между тем свободные демократы и "зеленые" выступают за поставку таких ракет в Украину. Дискуссия вновь усилилась в последние дни, после того как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать для ударов вглубь России американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. У TAURUS дальность составляет 500 км.

Роберта Метсола отметила, что украинские солдаты срочно нуждаются в помощи. Президент Украины Владимир Зеленский, сказала она, справедливо подчеркнул, что Украина не может бесконечно ждать масштабной военной помощи лишь потому, что в какой-то западной стране проходят выборы, в то время как в Украине люди ежедневно гибнут на войне.

Она выразила обеспокоенность тем, что Россия эскалирует войну и усиливает ракетные удары, которые приводят к многочисленным гражданским жертвам. 21 ноября Россия ударила по Днепру новой гиперзвуковой ракетой средней дальности "Орешник". Этот удар, по всей видимости, был призван стать сигналом сдерживания для Запада.

 

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