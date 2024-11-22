Шольц назвал ракетный удар РФ по Днепру "ужасной эскалацией"

Удар баллистической ракетой средней дальности по Украине является еще одним шагом в эскалации войны Россией, заявил канцлер ФРГ. Он также в очередной раз подтвердил отказ от поставок ракет TAURUS Киеву.

Российский удар по Украине с использованием новой баллистической ракеты средней дальности является "ужасной эскалацией" войны РФ против соседней страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Удар баллистической ракетой по Днепру он назвал очередным этапом эскалации после переброски на фронт северокорейских солдат, которые теперь "умирают за имперскую мечту" президента РФ Владимира Путина", - указал Шольц в Берлине в пятницу, 22 ноября.

Выступая после решения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выдвинуть его кандидатом СДПГ в канцлеры на досрочных выборах в феврале, Олаф Шольц подтвердил свой политический курс, направленный на поддержку Киева. Необходимо гарантировать, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну НАТО с Россией, подчеркнул он и призвал к благоразумию. "И я это сделал", - добавил канцлер ФРГ.

При этом он в очередной раз подтвердил свой категорический отказ передать Украине крылатые ракеты большой дальности. В этом вопросе политика СДПГ сочетает благоразумие с явной поддержкой Киева, добавил он. За отказ поставить Украине ракеты TAURUS Шольца резко критикует блок оппозиционных Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), а также партнер СДПГ по правящей коалиции "Союз-90"/"зеленые".

Удар РФ баллистической ракетой по Днепру

Владимир Путин 21 ноября в телеобращении заявил, что армия РФ нанесла удар по Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". Одновременно он обвинил ВСУ в нанесении двух ударов дальнобойным оружием, поставленным Западом, по территории России. По его утверждению, цели этих ударов достигнуты не были.

В свою очередь украинская сторона указала, что утром 21 ноября Россия выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Эксперты из США, на которых ссылаются агентства AFP и Reuters, указали, что, по их оценке, Россия не применяла МБР для удара по Украине.

Между тем в НАТО заявили, что российский удар по Днепру не заставит союзников отказаться от поддержки Киева. "Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не удержит союзников по НАТО от поддержки Украины", - заявили в альянсе. С аналогичным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Украина уже перенесла "бессчетной количество российских атак", а США за последние дни "проинструктировали Украину и своих тесных союзников, чтобы помочь им подготовиться".