ВСУ: Россия ударила по Днепру межконтинентальной ракетой

По данным украинской стороны, пуск РС-26 "Рубеж" был произведен из Астраханской области. Сообщается, что целью атаки были предприятия и критическая инфраструктура.

Воздушные силы ВСУ заявили, что утром в четверг, 21 ноября, российские войска выпустили по городу Днепр ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным украинской стороны, ее пуск был произведен из Астраханской области. Сообщается, что целью атаки были предприятия и критическая инфраструктура. "В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала", - говорится в сообщении.

По данным украинских мониторинговых пабликов, для удара по Днепру была задействована 50-тонная РС-26 "Рубеж" с разделяющимися головными частями. Разработанная на основе советских чертежей в середине 2000-х годов и совершившая первый полет в 2011 году, она способна поражать цели на дальности до 6000 километров. РС-26 "Рубеж" планировали поставить на вооружение в 2017 году, но затем исключили из оборонных планов в пользу ракет комплекса "Искандер".

Украинские Telegram-каналы опубликовали видео предполагаемого падения шести боевых блоков МБР на Днепр.

Глава Днепропетровской ОВА заявил о ракетной атаке

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, в результате ракетной атаки на Днепр был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Также разрушение есть в гаражном кооперативе, где возник пожар.

Кроме того, по данным Лысака, повреждено промышленное предприятие и два частных дома. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что МБР была выпущена по предприятию "Южмаш".

Глава Днепропетровской ОВА сообщил также о воздушных атаках на Кривой Рог. По его словам, в городе частично разрушено административное здание, повреждены две жилые двухэтажки. Известно о двух пострадавших.

Telegram-каналы: Россия готовит к запуску "Рубеж"

Накануне в ряде украинских Telegram-каналах появилась информация о том, что российские войска могут ударить удар по Украине баллистической ракетой РС-26 "Рубеж" с полигона Капустин Яр.

Британская газета The Guardian указывает, что если информация о запуске МБР подтвердится, то это будет первое применение такого типа ракеты за время войны России в Украине.

Агенство Bloomberg подчеркивает, что, судя по всему, это первый случай применения МБР, способной поражать цели на расстоянии тысяч километров, с момента начала конфликта в феврале 2022 года. Запуск МБР, которая имеет дальность более 5000 километров и предназначена в основном для доставки ядерного оружия, открытая демонстрация ядерных возможностей Кремля. Это тревожный сигнал для союзников Киева после того, как Украина использовала поставленные США ракеты ATACMS и оружие Storm Shadow британского производства. По мнению военных аналитиков, Россия исключает применение любого из типов ядерного оружия против стран НАТО. Но с большой вероятностью применит его против Украины.

В то же время эксперт издания The Insider усомнился в том, что российская сторона могла применить МБР, все параметры и компоненты которой засекречены, и которая может нанести урон не намного больший, чем ракета Х-22 или авиабомба ФАБ-1500.

Российская сторона применение МБР не подтвердила

Россия применение МБР официально не подтвердила. Представитель президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что за такой информацией следует обращаться к российским военным, а ему сказать по этому поводу нечего.

Днем ранее посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве объявили о закрытии из-за "повышенного риска воздушных атак". Украинские власти назвали эти сообщения "информационным нагнетанием".