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Россия нанесла ракетный удар по Украине

Сергей Ромашенко
21 ноября 2024 г.

Воздушные силы Украины сообщили о нескольких ракетах, двигавшихся в направлении Киевской области, Днепра и Кременчуга. В Днепре повреждено промышленное предприятие.

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Разрушения после российского удара по Днепру (фото из архива)
Разрушения после российского удара по Днепру (фото из архива)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout/REUTERS

Россия утром в четверг, 21 ноября, атаковала Украину ракетами. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о нескольких ракетах, которые летели в направлении Киевской области, Днепра, а также города Кременчуг Полтавской области. Предположительно, осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 самолетами Ту-95 в районе Энгельса, добавили в ВС ВСУ. Первые ракеты вошли в воздушное пространство страны около 6.30 по местному времени.

Кроме того, по данным ВМС Украины, в Черном море находились 5 носителей ракет "Калибр" с общим залпом до 28 ракет. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине. 

Украинские Telegram-каналы сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Донецкой областях вводятся экстренные отключения электричества. Связано ли это с ракетным ударом, не объяснялось.

Спустя полтора часа в западных областях Украины, а также в Киеве тревоги были отменены. На остальной территории страны угроза сохранялась.

Удар по Днепру

Администрация Днепропетровской области сообщила о ракетном ударе по Днепру. Глава областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в Днепре и двух пожарах.

После того, как 19 ноября Украина с согласия США атаковала дальнобойными ракетами ATACMS Брянскую область России, ожидались массированные ответные удары со стороны РФ. Накануне посольства целого ряда стран в Украине, в том числе посольство США приостановили работу в целях безопасности, но с 21 ноября американское диппредставительство возобновляет работу.

 

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