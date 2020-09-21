 В РФ стартовали крупнейшие стратегические военные учения года | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2020

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Россия

В РФ стартовали крупнейшие стратегические военные учения года

К маневрам "Кавказ-2020" привлечены военнослужащие пяти зарубежных стран, включая Беларусь и Китай.

Армейские учения в России (фото из архива)

Армейские учения в России (фото из архива)

На военных полигонах юга РФ в понедельник, 21 сентября, стартовали российские крупнейшие стратегические учения года - "Кавказ-2020", к которым привлечены свыше 80 тыс. человек, включая 12 900 военнослужащих. Своих военных на маневры направили, в частности, Китай, Пакистан, Беларусь, Армения и Мьянма. 

На первом этапе будет отработано взаимодействие со странами-участницами. На втором - решены задачи управления в ходе ведения совместных боевых действий.

Учения продлятся до 26 сентября. Они будут проходить на внутренних полигонах Южного военного округа - Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.

Индия и Азербайджан решили не участвовать

Ранее, в августе и в сентябре, от участия в маневрах отказались сразу две страны- Индия и Азербайджан. Так, в Нью-Дели уточняли, что военные не будут участвовать в маневрах из-за пандемии и связанных с ней сложностей с логистикой. В свою очередь издание The Times of India отмечало, что решение принято из-за того, что на маневрах собирались присутствовать солдаты из Китая и Пакистана. В июне столкновения Индии и КНР впервые за десятилетия привели к жертвам, напряженность в регионе резко возросла.

Позднее от участия в учениях без объяснения причин отказался Азербайджан, заявивший, что отправит на маневры лишь своих наблюдателей.

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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