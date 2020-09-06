 Участвовать в учениях РФ ″Кавказ-2020″ отказались две страны из шести | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2020

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Мир

Участвовать в учениях РФ "Кавказ-2020" отказались две страны из шести

Азербайджан направит двух военнослужащих только в качестве наблюдателей. Индия решила не присутствовать на маневрах, сославшись на вызванные пандемией трудности с логистикой.

Флаг Азербайджана в Баку

Флаг Азербайджана в Баку

Военные Азербайджана не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре на юге России. Об этом сообщили в субботу, 5 сентября, в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

На маневры планируется направить лишь "двух военнослужащих в качестве наблюдателей", - уточнило агентство АПА. Причина этого решения не называется.

К учениям планировалось привлечь группировки из шести стран, в том числе - по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Индия отказалась из-за пандемии

В конце августа Минобороны Индии заявило, что ее военные не будут участвовать в маневрах из-за пандемии и связанных с ней сложностей с логистикой. В свою очередь издание The Times of India писало, что решение принято из-за того, что на маневрах собирались присутствовать солдаты из Китая и Пакистана. В июне столкновения Индии и КНР впервые за десятилетия привели к жертвам, напряженность в регионе резко возросла.

Активная фаза учений намечена с 15 по 26 сентября. По данным Минобороны РФ, в них примут участие воинские контингенты из Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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