 Россия пошлет войска в Беларусь? ″Только в крайнем случае″ | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 18.08.2020

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Беларусь

Россия пошлет войска в Беларусь? "Только в крайнем случае"

Кремль заверил Александра Лукашенко, что "в случае необходимости" РФ готова оказать помощь Беларуси. Владимир Путин готов отправить войска? DW собрала мнения экспертов.

Протесты в Беларуси 16 августа в центре Минска с требованиями ухода Лукашенко и перевыборов

Протесты 16 августа в центре Минска с требованиями ухода Лукашенко и перевыборов

Станет ли Россия отправлять в соседнюю Беларусь войска для спасения режима Александра Лукашенко? Этим вопросом задаются многие наблюдатели, следящие за тем, как в РБ уже вторую неделю продолжаются протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. ЦИК Беларуси объявил действующего главу государства Александра Лукашенко победителем, но сотни тысяч человек во время массовых ежедневных демонстраций не прекращают требовать ухода Лукашенко - и перевыборов.

За последние несколько дней президенты России и Беларуси дважды говорили по телефону. На сайте российского президента сказано, что Москва готова оказать содействие Минску. Лукашенко, в свою очередь, дал понять, что может запросить в Кремле в том числе и военную помощь. Означает ли это, что Россия введет войска в Беларусь?

Ввод российских войск в Беларусь невозможен, говорит сенатор

Подозрения подогреваются сообщениями свидетелей, которые на выходных зафиксировали движение по российским дорогам колонны грузовиков УАЗ и КАМАЗ без опознавательных знаков в направлении Беларуси, предположительно принадлежащих Росгвардии.

Руслан Левиев

Руслан Левиев

"Впервые их встретили под Петербургом, потом у Москвы и вечером под Смоленском. Это самая ближняя точка до Беларуси, 80 км до границы, - рассказал DW Руслан Левиев, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team. - По технике мы видим, что это точно такие же грузовики, которые мы видели на протестных акциях в Москве и Петербурге. Это не автозаки, а грузовики для перевозки личного состава". Однако никаких подтверждений, что колонна пересекла российско-белорусскую границу, до сих пор не поступало. 

В России возможность ввода вооруженных сил в соседнюю страну власти исключают. Ввод войск в Беларусь невозможен, заявил в интервью российскому журналисту Андрею Караулову член Совета Федерации Франц Клинцевич: "Таким образом вопрос не рассматривается". По словам Клинцевича, "катастрофические ошибки придется исправлять руководству Беларуси".

"Кремль сделал ставку на то, что Лукашенко удержится"

В Кремле сложилось довольно четкое видение ситуации, и оно не предполагает использование силового ресурса, сказала в интервью DW российский политолог Татьяна Становая, глава аналитической компании "R.Politik. Reality of Russian Politics". "Россия сделала ставку на то, что: а) Лукашенко удержится и б) он должен найти способ успокоить ситуацию", - добавила Становая. Москва, по ее словам, "мечтала бы сохранить его у власти, но иметь дело с максимально ослабленным лидером", что позволило бы наконец заставить Лукашенко дать ход проекту интеграции двух стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Кремль сделал ставку на то, что Лукашенко удержится у власти?

Кремль видит два сценария использования силовых ресурсов в Беларуси - не армии, подчеркивает Становая, а "ограниченной силовой группы", например, сил Росгвардии или МВД. В Москве есть разные представления о том, каким должно было бы быть вмешательство России, но "общее для Кремля мнение, что Беларусь надо любой ценой удержать", говорит политолог.

Первый сценарий силового вмешательства - это возможные штурмы правительственных зданий или иное применение силы со стороны протестующих. В Кремле, по словам Становой, протестное движение рассматривают как многосоставное: там считают, что есть протестующие с белорусских заводов, которые воспринимаются как пророссийская и "легитимная" часть протеста, а есть - прозападная, нелегитимная. Россия, по мнению политолога, готова использовать силу для защиты только тех, кого она считает легитимной частью протеста: "Это может быть главной ошибкой российских властей - они могут пойти спасать тех, кого нет".

Ввод войск в РБ - крайняя мера, уверена политолог

Второй сценарий предполагает использование силового ресурса для защиты режима самого Лукашенко. По ее словам, ввод даже "ограниченной силовой группы" будет означать "конец режима Лукашенко", так как Россия тогда фактически должна будет взять на себя контроль над ситуацией, признав неспособность нынешнего белорусского режима справиться с кризисом самостоятельно. "Оба сценария кажутся очень маловероятными", - резюмировала Татьяна Становая.

Татьяна Становая

Татьяна Становая

Пока российские власти стремятся оказать консультационную помощь Лукашенко и отправить в Минск своих гражданских "специалистов", чтобы помочь урегулировать кризис мирными средствами, но Лукашенко отказывается, говорит Становая. В Кремле хотели бы избежать силового вмешательства, уверена политолог.

Использование армии допускают в Кремле только в самом крайнем случае: "Пока речь идет о политтехнологиях". Если Россия решится на использование силового ресурса, то это будет попыткой "спасти больного с того света" и означать, что "все более или менее адекватные другие варианты" не сработали, заключила Татьяна Становая. Тем не менее Россия будет мобилизовать силовые ресурсы на случай выхода ситуации в Беларуси из-под контроля, уверена политолог. 

"Это очень опасная игра для России"

Юридическим основанием для возможного ввода войск может стать статья Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласно которой в случае внешней агрессии члену объединения может быть оказана военная помощь. "Впервые в истории ОДКБ может быть использована статья четвертая. Внешняя агрессия на одного из членов ОДКБ является агрессией против всего договора, против всех стран. Но я уверен, что ни одна страна кроме России не согласится на военное вмешательство в Беларусь", - заявил DW политолог, автор Московского центра Карнеги Аркадий Дубнов.

Подобный сценарий возможен, но чрезвычайно опасен для России, согласен с ним и руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков: "Это очень опасная игра. Опасная для России. Это не Донбасс, это не Крым. Мало кто (в Беларуси. - Ред.) ждет БТР с российским флагом на борту".

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