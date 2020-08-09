Беларусь усилила контроль на границе с Россией

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил об усилении контроля на границе с Россией. "На границе очень серьезный контроль. Увеличено наблюдение на белорусско-российском участке", - заявил Лукашенко журналистам в Минске в воскресенье, 9 августа. То же самое, по его словам, сделано и на погранпереходах с Украиной и Польшей.

Лукашенко пояснил, что пограничниками только за ночь и утро было отказано во въезде 170 человекам, которые либо имели "фальшивые визы", либо не могли объяснить цель своей поездки. "Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. В этом вы можете не сомневаться, что бы здесь не планировали отдельные люди. Ничего не выйдет", - рассказал Лукашенко журналистам.

Путин объяснился по "вагнеровцам"

Александр Лукашенко также сообщил представителям СМИ, что получил от президента России Владимира Путина письмо с изложением фактов по задержанным в Беларуси перед выборами главы государства 33 наемникам изроссийской ЧВК "Вагнер". "По-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", - отметил президент. По словам Лукашенко, заблуждаются те, кто считает, что скандал вокруг задержания наемников испортит отношения с Россией. "Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочие на это повлиять не в состоянии", - утверждает президент Беларуси.

Репрессий не будет

Лукашенко заявил об отсутствии намерений предпринимать какие-либо репрессивные шаги против альтернативных кандидатов и их сторонников.

Светлана Тихановская голосует на выборах президента Беларуси

В то же время пресс-секретарь кандидата в президенты Светланы Тихановской сообщила изданию Tut.by, что ко дню голосования задержаны и арестованы не только начальник штаба Мария Мороз, суд на которой должен пройти 10 августа, но и ряд доверенных лиц политика.

Президентские выборы в Беларуси уже признаны ЦИКом страны состоявшимися. Предварительные итоги, как ожидается, будут объявлены 10 августа, окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.

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