 Беларусь усилила контроль на границе с Россией | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2020

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Беларусь

Беларусь усилила контроль на границе с Россией

За минувшую ночь и утро во въезде в Беларусь, по данным погранслужбы, было отказано 170 человекам. Путин, по словам Лукашенко, передал ему все факты по задержанным в Беларуси наемникам из ЧВК Вагнер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на избирательном участке

Президент Беларуси Александр Лукашенко на избирательном участке

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил об усилении контроля на границе с Россией. "На границе очень серьезный контроль. Увеличено наблюдение на белорусско-российском участке", - заявил Лукашенко журналистам в Минске в воскресенье, 9 августа. То же самое, по его словам, сделано и на погранпереходах с Украиной и Польшей.

Лукашенко пояснил, что пограничниками только за ночь и утро было отказано во въезде 170 человекам, которые либо имели "фальшивые визы", либо не могли объяснить цель своей поездки. "Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. В этом вы можете не сомневаться, что бы здесь не планировали отдельные люди. Ничего не выйдет", - рассказал Лукашенко журналистам.

Путин объяснился по "вагнеровцам"

Александр Лукашенко также сообщил представителям СМИ, что получил от президента России Владимира Путина письмо с изложением фактов по задержанным в Беларуси перед выборами главы государства 33 наемникам изроссийской ЧВК "Вагнер". "По-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", - отметил президент. По словам Лукашенко, заблуждаются те, кто считает, что скандал вокруг задержания наемников испортит отношения с Россией. "Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ, "вагнеры" и прочие на это повлиять не в состоянии", - утверждает президент Беларуси.

Репрессий не будет

Лукашенко заявил об отсутствии намерений предпринимать какие-либо репрессивные шаги против альтернативных кандидатов и их сторонников. 

Светлана Тихановская голосует на выборах президента Беларуси)

Светлана Тихановская голосует на выборах президента Беларуси

В то же время пресс-секретарь кандидата в президенты Светланы Тихановской сообщила изданию Tut.by, что ко дню голосования задержаны и арестованы не только начальник штаба Мария Мороз, суд на которой должен пройти 10 августа, но и ряд доверенных лиц политика.

Президентские выборы в Беларуси уже признаны ЦИКом страны состоявшимися. Предварительные итоги, как ожидается, будут объявлены 10 августа, окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 15:37

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости (17.07.20)

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