На фоне закрытия посольств Зеленский призвал к спокойствию

После того как ряд европейских стран, а также США и Канада в среду, 20 ноября, объявили о приостановке работы своих посольств в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский вечером того же дня в традиционном обращении к согражданам указал, что "получившие распространение некоторые панические сообщения" на руку только России.

Также вечером 20 ноября на сайте посольства США в Киеве был обнародован пресс-релиз с указанием, что американское диппредставительство "временно изменило режим работы 20 ноября из-за сообщения о высокой вероятности воздушной атаки". "Посольство остается открытым и продолжает работать", - подчеркивается в этом заявлении .

На сайте правительства Канады говорится, что посольство страны в Киеве временно приостановило личное обслуживание "в связи с ситуацией в сфере безопасности".

О временном прекращении работы в столице Украины 20 ноября уведомили также Португалия, Испания, Греция и Италия. На сайте МИД ФРГ указано, что посольство Германии в Киеве выполняет консульскую работу в ограниченном объеме.

ЕС о приостановке работы посольств в Киеве

Между тем пресс-секретарь Петер Стано - пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля - сообщил на брифинге: "Мы не комментируем меры предосторожности, предпринимаемые на месте посольствами. Это действия, входящие в национальную компетенцию государств-членов ЕС. Они принимают такие решения на основе информации, которой располагают на местах".

"Мы, с нашей стороны, не давали никаких указаний относительно мер предосторожности. В любом случае мы вполне осознаем условия в Украине, которые чреваты рисками. Мы знаем, в какой среде мы действуем, и делегация (постпредство. - Ред.) ЕС готова работать в складывающихся условиях", - цитирует выступление Стано перед журналистами агентство "Интерфакс".

Опасения эскалации войны

"У многих в Украине растут опасения, что Россия может пойти на новую эскалацию войны после того как, по сообщениям СМИ, Украина применила дальнобойное западное оружие против целей на российской территории", - констатирует агентство dpa. При этом журналисты напоминают, что Москва совершила массированный обстрел Киева ракетами 16 и 17 ноября, - еще до того, как Украина якобы атаковала Россию ракетами ATACMS.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то определенной опасности, - указал Владимир Зеленский в вечернем обращении, выложенном в Telegram 20 ноября. - Хотя за это время мы уже пережили столько жестоких и подлых нападений со стороны России... К предупреждениям о воздушных налетах нужно всегда прислушиваться. У нас такой сосед - безумный. Сегодня, на 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и на 1000-й день и 24 февраля".

"Информационный ажиотаж, который произошел сегодня, панические сообщения - все это выгодно только России", - подчеркнул он.

Сообщения об ударах Украины по РФ западными ракетами

20 ноября агентство Bloomberg написало со ссылкой на анонимного западного чиновника, что ВСУ впервые с начала войны России против Украины нанесли по территории РФ удар с использованием британско-французских ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Об ударе также сообщили российские провоенные блогеры. По их информации, от 10 до 12 ракет атаковали поселок Марьино в Курской области.

Ранее, 19 ноября, украинские СМИ со ссылкой на источники передали, что ВСУ впервые нанесли по территории России удар с использованием американских ракет ATACMS. По данным Telegram-канала Astra, жители города Карачева Брянской области "сообщили об атаке на военную базу". Канал опубликовал несколько видео, которые, как утверждается, были присланы очевидцами и изображают "зарево детонации".

Генштаб ВСУ тогда подтвердил удар по территории военного объекта в Карачеве, однако не уточнил, с помощью какого оружия он был совершен. Со своей стороны Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти из шести запущенных из Украины ракет ATACMS силами ПВО.