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Опросы: Большинство в Украине и России за мирные переговоры

Алексей Волошинов
20 ноября 2024 г.

По данным опроса Gallup, больше половины украинцев поддерживают начало переговоров с Россией. Большинство из них - на востоке страны. В России также больше половины опрошенных Russian Field за мирные переговоры.

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Закат над Киевом (фото из архива)
Закат над Киевом (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Больше половины жителей Украины выступают за переход к мирным переговорам для остановки развязанных Кремлем боевых действий. Такие данные в среду, 20 ноября, опубликовал американский институт Gallup. Из опроса следует, что за продолжение войны до победы выступают лишь 38% украинцев, в то время как 52% являются сторонниками начала переговорного процесса. В 2022 году число готовых к переговорам и желающих продолжения боевых действий украинцев составляло 22% и 73% соответственно, пишет Gallup.

Самая низкая доля сторонников продолжения войны - на востоке Украины: в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Во всех них их число составляет 27%. Во всех центральных и западных областях страны за непрекращение боевых действий высказались более 40% опрошенных.

При этом 52% украинцев, выступающих за мирные переговоры, заявили, что страна должна быть готова к территориальным уступкам в рамках мирного договора. Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных из этой категории. Ключевую роль в переговорах, по мнению жителей Украины, должны сыграть ЕС (такой вариант поддержали 70% респондентов) и Великобритания (63%).

В России - рекордное число противников продолжения войны

В тот же день российская социологическая компания Russian Field опубликовала результаты своего всероссийского телефонного опроса о войне в Украине. В нем 52% респондентов высказались за переход к мирным переговорам для прекращения боевых действий в соседней стране. Продолжение войны поддержали лишь 36% опрошенных.

Число сторонников продолжения войны против Украины стало самым низким, а тех, кто хочет начала мирных переговоров - самым высоким с начала российского вторжения. На пике, весной 2022 года, за продолжение войны в Украине высказывались 54% опрошенных из России, в то время как переход к переговорам тогда поддержали всего 33%.

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