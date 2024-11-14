NYT: Украина отдает приоритет безопасности, а не территориям

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа вопрос о гарантиях безопасности для Украины в ходе возможных мирных переговоров будет иметь большее значение, чем возврат оккупированных Россией территорий. Об это в среду, 13 ноября, пишет газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.

По словам собеседников издания, территориальные границы Украины, скорее всего, будут определены в результате боевых действий, а защита интересов страны на потенциальных переговорах будет зависеть от того, какие гарантии будут предоставлены для того, чтобы прекращение огня было надежным.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - цитирует NYT неназванного украинского чиновника высокого ранга.

О том, что возможные переговоры "должны основываться на гарантиях" газете сообщил также секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. "Для Украины нет ничего важнее", - сказал он. Костенко добавил, что Киев при этом официально не откажется от своих претензий на какую-либо территорию, находящуюся под российской оккупацией.

Для Киева также важны ширина буферной зоны и возможность экономического восстановления

По словам неназванного украинского чиновника, Киеву также важно, чтобы любая установленная линия прекращения огня не помешала экономическому восстановлению страны - например, сделав промышленные районы слишком небезопасными для инвестиций. Ширина демилитаризованной зоны - буферной зоны между двумя армиями - также будет ключевым моментом, сказали собеседники NYT.

Издание отмечает, что ранее украинские официальные лица в течение долгого времени заявляли, что не уступят оккупированную Россией территорию ни при каком варианте мирного урегулирования. Но после избрания президентом США Дональда Трампа, который продвигает ускоренный график переговоров, Киев начал придавать гарантиям безопасности как минимум такое же значение, как и тому, где пройдет линия прекращения огня.