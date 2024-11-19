Как в 1000-й день войны Европарламент искал пути к миру

2025 год станет для Украины годом мира? Способствовать этому попросил евродепутатов украинский президент Владимир Зеленский в 1000-й день с начала развязанной Россией полномасштабной войны.

Европейский парламент отметил трагическую дату - 1000 дней с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину - специальной сессией в Брюсселе. Перед зданиями Европарламента подняли флаги ЕС и Украины, многие депутаты надели значки, браслеты или элементы одежды в национальных цветах Украины, некоторые пришли полностью в черном. Крупнейшая в Европарламенте группа христианских демократов - Европейская народная партия (ЕНП) - выпустила символические футболки, которые раздавали всем желающим на входе в зал заседаний. Некоторые парламентарии натягивали их прямо поверх одежды, уже на своих местах.

Португальские евродепутаты в символических футболках в поддержку Украины Фото: Alain ROLLAND/EP

Президент Украины на этот раз выступал перед евродепутатами не лично, а по видеосвязи. Спикер Европарламента Роберта Метсола так и сказала собравшимся: "Начнем, как только Владимир Зеленский появится на экране". Президента приветствовали стоя долгими аплодисментами. В своей речи на английском языке он призвал Европарламент сделать все, чтобы вместе закончить войну "честно и справедливо", подтолкнув Россию к справедливому миру. "Тысяча дней войны - это огромный вызов. Украина заслуживает того, чтобы следующий год стал годом мира", - сказал Зеленский.

Меры против теневого флота России

По его словам, даже вместе взятые Путин и Ким Чен Ын все равно слабее объединенной Европы. "Каждый удар и каждая угроза со стороны России должны быть встречены твердыми санкциями, - убежден украинский президент. - Крайне важно радикально сократить возможности России финансировать свою войну за счет продажи нефти. Нефть - источник жизненной силы путинского режима, а теневой флот танкеров - это то, что поддерживает его жизнь. Пока эти танкеры работают, Путин продолжает убивать".

Как раз за несколько дней до этого, 14 ноября, Европарламент принял резолюцию с требованием ввести целенаправленные санкции ЕС против теневого флота России, обеспечивающего ей главный финансовый ресурс для ведения войны в Украине. Между тем в других органах Евросоюза уже начали работу над 15-м пакетом санкций в отношении РФ.

"Вы прекрасно знаете, что Путин не ценит ни людей, ни правила. Он ценит только деньги и власть - это то, что мы должны у него отнять, чтобы восстановить мир", - призвал Зеленский.

В завершение его речи депутаты снова долго аплодировали.

Европарламент аплодирует Владимиру Зеленскому Фото: Alain ROLLAND/EP

Европарламент с самого начала выступал в авангарде поддержки Украины, заявила его спикер Роберта Метсола: "Я всегда буду гордиться тем, что этот парламент возглавил работу по оказанию Украине политической, финансовой, гуманитарной и военной помощи. Мы всегда будем выступать за мир - настоящий мир, основанный на справедливости, достоинстве и принципе "ничего об Украине без Украины". Она пообещала, что Европарламент будет поддерживать украинцев, пока в стране не воцарятся истинный мир и свобода.

Большинство лидеров политических групп заверили Украину в поддержке

Метсолу, со своей стороны, поблагодарил за лидерство в поддержке Украины глава европейской фракции христианских демократов Манфред Вебер (Manfred Weber). Он напомнил, что спикер Европарламента одной из первых посетила Украину после 24 февраля 2022 года. Затем немецкий депутат изложил шаги, которые, по его мнению, следует сделать ЕС, чтобы помочь Киеву: "Прежде всего, мы должны поговорить с нашими американскими друзьями. Война в Украине - это не просто региональный спор. Война в Украине - это линия сражения между свободным миром и жестокой диктатурой".

Манфред Вебер Фото: Alain ROLLAND/EP

Далее, по мнению Вебера, ЕС должен взять на себя больше ответственности за поддержку Украины. "Каждый евро, вложенный в Украину, стоит дешевле, чем, например, финансирование большего количества беженцев, прибывающих в Европу", - сказал евродепутат. В-третьих, он подчеркнул, что Украина должна победить на поле боя и призвал снять все ограничения на использование ВСУ западного оружия и поставить Киеву ракеты TAURUS. Он также выразил уверенность, что Украина скоро вступит в ЕС и обязательно должна присоединиться к НАТО.

"Россия не изменится, она останется империалистической державой, угрозой безопасности для всех европейцев. Вот почему нам нужна долгосрочная архитектура безопасности, - отметил Вебер. - Украина должна стать членом НАТО. Все остальные гарантии безопасности не принесли мира. Вместе с самой сильной на сегодняшний день армией в Европе - украинскими войсками - мы сможем создать европейскую опору для защиты восточных границ Европы в долгосрочной перспективе".

По его словам, путь к победе Украины лежит через силу, а не через уступки. "Мы поддерживаем Украину и да, мы победим!" - резюмировал глава крупнейшей фракции Европарламента.

Оказывать Украине необходимую помощь "до окончательной победы" пообещала и лидер социал-демократов в Европарламенте испанка Иратье Гарсия Перес. "Президенту Зеленскому и украинскому народу не нужны громкие аплодисменты и одобрительные возгласы, торжественные слова об их мужестве и стойкости, о которых мы и так знаем. Украине нужно оружие, потому что войны выигрываются не только силой слов, но и боеприпасами, танками и средствами ПВО", - сказала она, напомнив, что за каждую "красную линию", которую Запад "сам себе навязывает", украинский народ расплачивается жизнями. По мнению Перес, победа Украины - лучшая гарантия безопасности европейского континента.

Иратье Гарсия Перес Фото: Alain ROLLAND/EP

Усилить военную поддержку Украины и срочно предоставить ей надежные гарантии безопасности призвала и немка Терри Райнтке (Terry Reintke) от имени группы "зеленых" в Европарламенте. По ее словам, после переизбрания Дональда Трампа президентом США Евросоюз должен "двигаться вперед с новой решимостью" и продемонстрировать Путину свою объединенную силу.

Особое мнение Венгрии о войне в Украине

А с точки зрения венгерской евродепутатки Кинги Гал, выступавшей от имени крайне правой группы "Патриоты за Европу", после избрания Дональда Трампа появилось больше шансов решить это конфликт дипломатическим путем, чем когда-либо. В отличие от других выступавших, она рассказывала, сколько ее страна делает для Украины. Например, по ее словам, Венгрия "провела крупнейшую в своей истории операцию по оказанию гуманитарной помощи". "Война идет по соседству с нами, поэтому эскалация конфликта будет иметь для нас серьезные последствия. По этой причине мы не участвуем в поставках оружия в Украину и выступаем против предложений, которые могут привести к эскалации", - заявила она. Вместо этого она призвала как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры.

Флаги ЕС и Украины развеваются в Страсбурге и Брюсселе - двух штаб-квартирах Европарламента Фото: Philippe Stirnweiss/European Union 2024

Добиться дипломатического урегулирования конфликта с помощью международного сотрудничества и постоянного усиленного политического давления на Россию со стороны международного сообщества призвал выступавший от имени левой фракции немецкий евродепутат Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan). "А параллельно мы должны усилить экономическое давление посредством целенаправленных и эффективных санкций против силового аппарата Путина, военно-промышленного комплекса, его олигархов и теневого флота, который он использует для обхода ограничений", - подчеркнул парламентарий.

Усилить военную и финансовую помощь, позволить Украине бить по военным объектам на российской территории западным оружием, устранить все лазейки по обходу санкций, такие как теневой флот, призвала от имени группы "Обновляя Европу" француженка Валери Айе. "Да, президент Зеленский, ваш план победы правильный, потому что он нацелен прежде всего на мир: прочный, свободный и справедливый. Поэтому ничто не должно делаться без вас", - сказала она, добавив, что будущее Украины - в ЕС и НАТО.