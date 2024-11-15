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Умеров: Украина хочет вернуть все захваченные Россией земли

Жан Рофе
15 ноября 2024 г.

Министр обороны Украины назвал ложными утверждения, что Киев якобы ставит на первое место гарантии безопасности, а не возврат территорий.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров (фото из архива)
Рустем Умеров (фото из архива)Фото: Andrii Nesterenko/REUTERS

Украина борется за освобождение всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 15 ноября, на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой в Осло. "Территориальная целостность является частью наших ценностей", - приводит его слова агентство Reuters.

Комментируя сообщения СМИ о смене приоритетов Украины в войне, Умеров назвал их "ложью и частью российской пропаганды". "Нашим приоритетом по-прежнему является защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины", - подчеркнул он. Министр добавил, что люди, живущие на оккупированных Россией украинских территориях, ждут освобождения.

NYT: После победы Трампа приоритет Киева - гарантии безопасности

Ранее газета The New York Times сообщила, что после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа вопрос о гарантиях безопасности для Украины в ходе возможных мирных переговоров будет иметь большее значение, чем возврат оккупированных Россией территорий.

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности", - цитировала NYT неназванного украинского чиновника высокого ранга. О том, что для Украины "нет ничего важнее" гарантий, изданию сообщил также председатель Комитета по обороне и разведке Верховной рады Украины Роман Костенко.

Как отмечало издание, ранее украинские официальные лица в течение долгого времени заявляли, что не уступят оккупированную Россией территорию ни при каком варианте мирного урегулирования. Но после избрания президентом США Трампа, который продвигает ускоренный график переговоров, Киев начал придавать гарантиям безопасности как минимум такое же значение, как и тому, где пройдет линия прекращения огня.

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