Поставки TAURUS Киеву и рейтинг Шольца: что думают немцы?

Свежий опрос Deutschlandtrend показал, как большинство жителей ФРГ относятся к передаче Украине немецких крылатых ракет TAURUS, и каков рейтинг Шольца и кандидатов в канцлеры от других партий перед досрочными выборами.

61% жителей Германии выступает против поставок Украине немецких крылатых ракет TAURUS, способных поражать цели, в том числе, укрепленные бункеры, на расстоянии порядка 500 километров. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Deutschlandtrend, опубликованные 21 ноября 2024 года. На востоке Германии, в бывшей ГДР, их доля еще выше - 76%.

В среднем по стране 27% респондентов поддерживают идею поставок таких ракет, причем с правом бить ими по целям в России, еще 3% говорят, что поставить их Киеву можно, но без такого права. Соотношение сторонников и противников передачи немецких крылатых ракет TAURUS Украине не изменилось в Германии с марта этого года.

Самые "воинственные" - "зеленые"

Дискуссия о TAURUS разгорелась в Германии с новой силой после того, как Вашингтон дал Украине разрешение применять американские вооружения для нанесения ударов по целям в глубине России.

Вашингтон дал разрешение Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по целям в России Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Ранее тема ракет TAURUS неоднократно выносилась на обсуждение бундестага, но резолюция с требованием передать такие ракеты в распоряжение ВСУ ни разу принята не была: депутаты, представлявшие партии правящей коалиции, дисциплинированно голосовали "против". Теперь, после распада так называемой "светофорной коалициии" канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), в бундестаге сложилась иная расстановка сил, и требование поставить Украине TAURUS теоретически может получить большинство.

В пользу такого шага высказываются и лидеры оппозиционных консерваторов, и вышедшие из правительства либералы. Но самые "воинственные" в этом смысле - оставшиеся в правительстве "зеленые". Среди них 51% выступает за поставку ракет Киеву с разрешением запускать их по целям на территории России и еще 9% - без такого разрешения. Однозначно против - 30%.

Почему канцлер против поставок крылатых ракет Киеву

Среди социал-демократов доля сторонников поставок Киеву крылатых ракет (37%) хоть и выше, чем в среднем по стране, но все равно уступает количеству противников (56%), к числу которых относится и сам канцлер.

Олаф Шольц на трибуне бундестага Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

И выступая 13 ноября в бундестаге с правительственным заявлением по случаю распада правящей коалиции, Олаф Шольц заявил, что не изменит своего мнения ни по ракетам TAURUS, ни по запрету вообще использовать немецкое оружие для ударов по территории России.

В одном из более поздних заявлений на эту тему он пояснил, что наведение таких ракет на цель непременно предполагает участие немецких военнослужащих, что чревато вовлечением Германии в военный конфликт.

Кто поведет социал-демократов на выборы - Шольц или Писториус?

Если все пойдет по согласованному между крупнейшими парламентскими фракциями графику, досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля будущего года. Большинство партий, пусть еще не все официально, уже определились со своими кандидатами в канцлеры или в лидеры партийных списков.

Рейтинг Бориса Писториуса втрое выше, чем у канцлера Шольца Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Споры на этот счет не утихают только в Социал-демократической партии Германии. Причина - крайне низкий рейтинг самого Олафа Шольца, в пользу кандидатуры которого высказывается как он сам, так и партийная верхушка. Многие социал-демократы, однако, считают, что на выборы их должен вести куда более популярный министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius). Опрос Deutschlandtrend только укрепляет их в таком мнении.

Так, хорошим кандидатом в канцлеры его называют 60% опрошенных, лидера консерваторов Фридриха Мерца (Friedrich Merz) - 42%. Олаф Шольц в этом списке занимает последнее место (21%), уступая не только своему "зеленому" министру экономики Роберту Хабеку (Robert Habeck), но и сопредседательнице правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel).

Наивысший рейтинг у консерваторов, на втором месте - правые популисты

Теряет доверие избирателей не только канцлер, но и вся его партия. Рейтинг СДПГ, по сравнению с началом ноября, уменьшился на два процентных пункта и составляет сейчас только 14%. Это столько же, сколько у "зеленых", которые сумели два процентных пункта прибавить.

Лидирует в опросах по-прежнему консервативный блок ХДС/ХСС (33%), на втором месте АдГ (19%). Новая партия "Союз Сары Вагенкнехт" с рейтингом в 6% имеет хорошие шансы пройти в бундестаг, а вот либералы из СвДП (4%) и посткоммунисты из Левой партии (3%) рискуют остаться за его пределами из-за пятипроцентного барьера.

Для сравнение имеет смысл привести итоги предыдущих выборов в бундестаг в сентябре 2021 года. СДПГ - 25,7%, ХДС/ХСС - 24,2%, "зеленые" - 14,7%, СвДП - 11,4%б АдГ - 10,4%, Левая партия - 4,9%. (Посткоммунисты прошли в бундестаг благодаря победе их трех прямых кандидатов.)

Примечательна также динамика ответов на вопрос: "За какую партию вы теоретически могли бы проголосовать, а за какую - ни при каких обстоятельствах". Больше всего потенциальных избирателей у консерваторов - 55% (+6%). У социал-демократов поровну: 47% допускают мысль проголосовать за них, 47% - не допускают.

Самые большие изменения произошли в отношении "зеленых", либералов и правых популистов. За первых ни при каких обстоятельствах не проголосуют 63% (+17%), за вторых - 66% (+10%). А вот за АдГ, которая хоть и неприемлема для 72% опрошенных, теоретически могли бы проголосовать теперь на 9 процентных пунктов больше избирателей, чем перед выборами 2021 года.

Каким будет следующее правительство ФРГ

Политические реалии в Германии в настоящее время таковы, что ни одна из партий не имеет шансов получить абсолютное большинство голосов на выборах и таким образом сформировать однопартийное правительство. В любом случае победителю нужен будет партнер или партнеры.

Если исходить из ожидаемой победы консерваторов, чего желают четверо из десяти опрошенных, то больше всего сторонников (31%) у их коалиции с социал-демократами. Союз ХДС/ХСС с АдГ (что консерваторы исключают) нашел бы поддержку 16% респондентов, с "зелеными" - 15%, с СвДП - 12%.

Среди избирателей консерваторов 40% выступают за правительственный союз ХДС/ХСС с СДПГ, только 13% - за коалицию с "зелеными". 26% хотели бы видеть в следующем правительстве консервативного канцлера традиционного союзника ХДС/ХСС - либералов. Но пока такой вариант представляется крайне маловероятным.