После выборов в Саксонии и Тюрингии Линднер выдвинул ультиматум и призвал к ускоренному принятию спорных законопроектов. В октябре он ужесточил риторику и сформулировал список требований, в котором отменил практически всю экономическую и финансовую политику коалиции. СДПГ и "зеленые" восприняли это как провокацию и уже тогда подозревали, что лидер СвДП готовит почву для своего ухода.