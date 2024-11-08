Почему распалась "светофорная" коалиция в Германии
Канцлер Шольц уволил главу Минфина Линднера. Политические разногласия не удалось преодолеть после трех лет конфликтов между участниками коалиции, которые по многим вопросам придерживаются противоположных взглядов.
Шольц объявляет об увольнении главы Минфина Линднера
Правящая в Германии коалиция в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов развалилась за 11 месяцев до новых выборов. Поздно вечером 6 ноября 2024 года канцлер Олаф Шольц объявил в Берлине об увольнении министра финансов и лидера либеральной СвДП Кристиана Линднера.
Шольц: Слишком часто он подрывал мое доверие
"Слишком часто необходимые компромиссы заглушались публично организованными спорами и идеологическими требованиями. Слишком часто министр Линднер блокировал законы не имеющими отношения к делу требованиями. Слишком часто он использовал мелочную партийно-политическую тактику, подрывал мое доверие, - заявил Шольц, объявляя об увольнении главы Минфина. - Как канцлер, я не могу этого терпеть".
Совместное селфи в Instagram
Все начиналось очень гармонично. Через пару дней после выборов в сентябре 2021 года сопредседатели "зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек, лидер СвДП Кристиан Линднер и генсек этой же партии Фолькер Виссинг опубликовали селфи в своих аккаунтах в Instagram. "В поисках нового правительства мы выявляем общее и устраняем различия. И даже находим кое-что. Волнующие времена", - говорилось в подписи.
Либералы знали, что без них коалиция не состоится
"Зеленые" и СвДП - партии, которые сильно отличаются друг от друга по основным политическим убеждениям. Предпочтительным партнером "зеленых" были социал-демократы, которые выиграли выборы. Однако у дуэта не было парламентского большинства, поэтому им была нужна СвДП. Это обстоятельство стало первым камнем преткновения в коалиции. Либералы всегда действовали с уверенностью незаменимых людей.
Масштабные проблемы
Ни одна коалиция в истории ФРГ раньше не сталкивалась с такими масштабными проблемами уже в первые месяцы правления: пандемия коронавируса вернулась, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, поставки газа и нефти прекратились, Германии грозил энергетический кризис.
Не прошло и 100 дней, как в коалиции возникла первая трещина
Обещание всегда обсуждать проблемы конфиденциально и обнародовать не промежуточные шаги, а конечные решения, не продержалось и 100 дней. Коалиция получила первую серьезную трещину, когда министр финансов Линднер вышел в СМИ с идеей предоставления водителям компенсации расходов на бензин из-за стремительного роста цен на топливо. Застигнутые врасплох "зеленые" отреагировали гневно и негативно.
Тон стал более резким
С этого момента тон стал более резким. Закон об отоплении, социальные пособия, долговой тормоз, миграция - споры вспыхивали все чаще и все больше затмевали политическую работу. Первая трехпартийная коалиция на федеральном уровне стала самым непопулярным правительством в истории ФРГ.
Спор о деньгах
В разногласиях преобладал спор о деньгах. СДПГ и "зеленые" были недовольны долговым тормозом. Война в Украине, финансовая и военная помощь Киеву, расходы на беженцев, перевооружение бундесвера, необходимость обновления инфраструктуры в Германии - список потребностей становился все длиннее. Но СвДП не шла на компромиссы и требовала жесткой экономии.
Коалиция лишилась финансовой основы для работы
15 ноября 2023 года коалиция пошатнулась и больше не смогла стабилизироваться. Тогда Конституционный суд запретил использовать 60 млрд евро, оставшихся от средств, которые ранее бундестаг выделил на борьбу с пандемией. Коалиция хотела использовать эти средства для финансирования своей климатической и энергетической политики. Это лишило ее финансовой основы для работы.
СДПГ и "зеленые" хотели потратить миллиарды на защиту климата
Эти миллиарды сделали возможной коалицию, хотя основные политические убеждения ее представителей на самом деле не сочетались друг с другом. СДПГ и "зеленые" - левые партии, которые полагаются на сильное государство и готовы тратить больше денег на социальную политику и защиту климата. Экономически либеральная СвДП придерживается противоположного мнения практически во всех областях.
Проект бюджета 2025 года с дырой в 12 млрд евро
Сопротивление среди социал-демократов и "зеленых" требованиям Минфина о жесткой экономии продолжало расти. Переговоры по бюджету на 2025 год завершились отправкой в бундестаг проекта с дырой в 12 млрд евро.
Выборы в Саксонии и Тюрингии показали непопулярность правящих в Берлине партий
На востоке страны в сентябре 2024 года прошли региональные выборы. Никогда прежде правящие на федеральном уровне партии не показывали столь плохих результатов в федеральных землях, как СДПГ, "зеленые" и СвДП в Тюрингии и Саксонии. Лишь в Бранденбурге СДПГ неожиданно удалось сохранить лидерство. Либералы были политически уничтожены во всех трех федеральных землях.
Линднер готовился к своему увольнению?
После выборов в Саксонии и Тюрингии Линднер выдвинул ультиматум и призвал к ускоренному принятию спорных законопроектов. В октябре он ужесточил риторику и сформулировал список требований, в котором отменил практически всю экономическую и финансовую политику коалиции. СДПГ и "зеленые" восприняли это как провокацию и уже тогда подозревали, что лидер СвДП готовит почву для своего ухода.
Оппозиция требует поставить вопрос о доверии в течение недели
Шольц добивается принятия нескольких срочных законопроектов до конца года. 15 января канцлер хочет поставить вопрос о доверии в бундестаге и таким образом открыть путь к досрочным выборам. Они могут состояться не позднее конца марта. Консервативная оппозиция требует решения вопроса о доверии в течение недели и новых выборов до конца января.