Развал коалиции Шольца: предвыборная борьба уже началась

Война в Украине и экономический кризис в Германии, считает оппозиция, делают неотложным проведение досрочных выборов и формирование нового правительства как можно скорее.

Правительственный кризис в Германии разразился вечером в среду, 6 ноября, когда социал-демократический канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) уволил своего либерального министра финансов и в результате лишился парламентского большинства. Но с досрочными выборами в бундестаг он решил не торопиться. Вопрос о доверии себе Шольц планирует поставить на голосование только 15 января, что сделает возможным провести такие выборы до конца марта будущего года. Слишком поздно, считают представители парламентской оппозиции и приводят в качестве доводов как внешнеполитические аргументы, так неблагополучную экономическую ситуацию в стране.

"Противодействовать политическому бессилию - открыть дорогу новым выборам и немедленно поставить на голосование вопрос о доверии". Под таким заголовком в пятницу, 8 ноября, в бундестаге прошли дебаты, инициированные фракцией правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Дело в том, что только в случае ожидаемого вотума недоверия Шольцу федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) может распустить бундестаг и назначить досрочные парламентские выборы, которые в таком случае могли бы состояться уже в январе.

АдГ может удвоить свой результат на досрочных выборах

Тот факт, что дебаты в бундестаге инициировали именно правые популисты, скорее всего, объясняется их растущим в настоящее время рейтингом. Согласно последнему опросу Deutschlandtrend, проведенному уже после развала "светофорной" коалиции, АдГ может рассчитывать на 18% голосов избирателей, что почти вдвое больше ее результата на предыдущих регулярных выборах в 2021 году и означало бы второе место после консервативного блока ХДС/ХСС с рейтингом в 34% в настоящий момент.

Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" растет Фото: Rolf Haid/picture alliance

"Лево-зеленые идеологи довели дело до экзистенционального кризиса, такого, которого нет нигде в мире", - заявил, открывая дебаты, управляющий делами фракции АдГ Бернд Бауман (Bernd Baumann) и призвал канцлера открыть дорогу к немедленным новым выборам, чего, по данным опросов, хотят и 84% немецких избирателей.

Впрочем, и на христианских демократов Бауман не возлагает никаких надежд, считая их не решением, а частью существующих проблем. Он напомнил о том, что именно под их руководством прежнее правительство Германии стало проводить "экстремальную климатическую и энергетическую политику", приняло решения об отказе от ядерной энергетики, от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, о выделении колоссальных средств на экологическую трансформацию немецкой экономики.

"Только голоса, отданные за АдГ, таят в себе шанс на новый подъем нашей страны", - воскликнул, как на предвыборном митинге, Бернд Бауман.

Предвыборная агитация с трибуны бундестага

Впрочем, и представители других фракций воспользовались парламентской трибуной для предвыборной агитации и популяризации своих позиций по тем или иным вопросам внутренней и внешней политики. Одна из тем фактически уже начавшейся предвыборной кампании - помощь Украине в отражении полномасштабной российской агрессии, начатой в феврале 2022 года.

Торстен Фрай: канцлер Шольц - "хромая утка" Фото: Marco Rauch/dpa/picture alliance

"На фоне стоящих перед нами вызовов - рецессия, деиндустриализация, последствия исхода выборов в США, война в Украине, - говорил Торстен Фрай (Thorsten Frei) из фракции ХДС/ХСС, - нам нужен дееспособный бундестаг и дееспособный канцлер, а Олаф Шольц - "хромая утка" и, очевидно, хочет ей остаться".

Считается, что проблема оказания помощи Украине стала одним из триггеров развала правительства Олафа Шольца. Учитывая угрозы Дональда Трампа радикально сократить или даже вовсе прекратить американскую помощь Киеву, немецкий канцлер хотел выделить дополнительно к уже обещанным четырем еще три миллиарда евро. По версии социал-демократов, либеральный министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) был против, что стало одной из причин его увольнения из правительства.

Категорически не согласился с такой трактовкой Лукас Кёлер (Lukas Köhler), глава фракции либеральной СвДП. По его словам, изыскать в проекте бюджета дополнительно три миллиарда для Украины не было проблемой, но социал-демократы и "зеленые" настаивали на отмене для этого закрепленного в конституции так называемого "долгового тормоза", с чем Линднер был действительно не согласен.

"Украине нужны немецкие крылатые ракеты TAURUS, Украине нужны вооружения, вот решение, которое должны принять социал-демократы, а не о трех миллиардах, - говорил Лукас Кёлер. - Наши эксперты по бюджету сразу бы сказали, что проблемы изыскать дополнительно три миллиарда нет, проблема в неготовности поставлять Украине необходимые вооружения".

Следует напомнить, что либералы, как и "зеленые", в свое время безуспешно пытались уговорить канцлера Шольца пойти на поставки Киеву дальнобойных ракет TAURUS.

Почему медлит канцлер

В отличие от правых популистов, консерваторов и либералов социал-демократы канцлера выступают против спешки с проведением досрочных выборов.

Заския Эскен Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Как пояснила в пятницу утром в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD) сопредседательница СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken), в оставшиеся до рождественских каникул парламентские недели правительство хочет провести через бундестаг некоторые неотложные реформы.

Речь идет, в частности, о пенсионной реформе, о частичном изменении шкалы налогообложения, о мерах стимулирования отечественной экономики. Кроме того, канцлер планирует еще до конца текущего года поставить на голосование в бундестаге имплементацию в немецкое законодательство принятых еще в прошлом году в ЕС решений, призванных ограничить нелегальную миграцию.

Но после развала правящей "светофорной" коалиции оставшиеся в правительстве социал-демократы и "зеленые" лишились парламентского большинства. Соответственно, для утверждения своих законопроектов они теперь каждый раз будут зависеть от благорасположения оппозиции.

Забота о стране или предвыборная тактика?

Учитывая тот факт, что по темам, о которых говорят социал-демократы и "зеленые", у консерваторов есть свои, отличные от правительственных предложения, трудно ожидать, что они сделают канцлеру такой предвыборный подарок.

Затея канцлера шита белыми нитками, говорят представители ХДС/ХСС. Шольц, убеждены они, тянет время для того, чтобы сделать выпад в адрес оппозиции: смотрите, мол, мы, правящие социал-демократы, вносим на рассмотрение бундестага законопроекты, призванные решить насущные проблемы нашей страны, а оппозиция их блокирует.

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Матиас Миттельберг (Matthias Mittelberg) называет это "тактическим маневром". "Это ничто иное, как предвыборные игры, которые затевает канцлер, - заявил Миттельберг. - Он прекрасно знает, что у него нет большинства в бундестаге, он прекрасно знает, что мы не поддержим большие всеобъемлющие реформы, такую как пенсионная. Такого рода реформы должно проводить уже новое правительство, причем как можно скорее".

А для этого, считают консерваторы, канцлер должен оперативно поставить на голосование вопрос о доверии и быстро открыть тем самым путь к досрочным выборам и формированию нового дееспособного правительства.