Германия обновила данные о поставленных Киеву вооружениях

С февраля 2022 года Германия передала Украине материалы из запасов бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 млрд евро. Общая сумма согласованной военной помощи Украине от ФРГ - 28 млрд евро.

Правительство Германии в четверг, 17 октября, обновило на своем сайте данные по осуществленным поставкам вооружений в Украину, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

В частности, в новые поставки вошли 8 танков Leopard 1 A5 с запчастями к ним. Таким образом, количество поставленных Германией Украине танков этой модели на сегодняшний день составляет 88.

Киеву также были поставлены еще 20 боевых машин пехоты Marder c запчастями. В общей сложности, с учетом этой поставки, Украине с начала войны передано 140 таких БМП. Кроме того, Берлин отправил в Украину дополнительные снаряды для танков Leopard 2 и Leopard 1, снаряды для БМП Marder; по одному зенитно-ракетному комплексу IRIS-T SLM и IRIS-T SLS; корабельные управляемые ракеты Sea Sparrow, 3000 противотанковых гранатометов RGW 90; 6 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 с запчастями (до этого было передано 14 таких САУ); 24 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм; 4000 ударных дронов; два радара TRML-4D и другие виды вооружений.

Коме прочего, в новую партию военной помощи вошли ракеты малой дальности с инфракрасной головкой наведения AIM-9L/I Sidewinder. На сайте вооруженных сил ФРГ указано , что ракеты такого типа устанавливаются в германских ВВС на боевые самолеты PA-200 Tornado и EF 2000 Eurofighter.

Военная помощь Германии Украине

Как отмечается на сайте правительства ФРГ, на данный момент Берлин выделил на военную поддержку Украины, учитывая ту, что будет оказана в ближайшие годы, 28 млрд евро.

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Германия передала Киеву материалы из запасов бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Стоимость этой подготовки, по данным Берлина, на сегодняшний день составляет около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, в связи с которыми правительство не называет конкретные цифры, связаны с лечением раненых украинских солдат.