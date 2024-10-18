  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Германия обновила данные о поставленных Киеву вооружениях

Александра Иванова
18 октября 2024 г.

С февраля 2022 года Германия передала Украине материалы из запасов бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 млрд евро. Общая сумма согласованной военной помощи Украине от ФРГ - 28 млрд евро.

https://p.dw.com/p/4lvv5
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM на выставке ILA 2024 в Берлине
ЗРК IRIS-T SLM на выставке ILA 2024 в БерлинеФото: Schöning/IMAGO

Правительство Германии в четверг, 17 октября, обновило на своем сайте данные по осуществленным поставкам вооружений в Украину, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

В частности, в новые поставки вошли 8 танков Leopard 1 A5 с запчастями к ним. Таким образом, количество поставленных Германией Украине танков этой модели на сегодняшний день составляет 88.

Киеву также были поставлены еще 20 боевых машин пехоты Marder c запчастями. В общей сложности, с учетом этой поставки, Украине с начала войны передано 140 таких БМП. Кроме того, Берлин отправил в Украину дополнительные снаряды для танков Leopard 2 и Leopard 1, снаряды для БМП Marder; по одному зенитно-ракетному комплексу IRIS-T SLM и IRIS-T SLS; корабельные управляемые ракеты Sea Sparrow, 3000 противотанковых гранатометов RGW 90; 6 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 с запчастями (до этого было передано 14 таких САУ); 24 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм; 4000 ударных дронов; два радара TRML-4D и другие виды вооружений.

Коме прочего, в новую партию военной помощи вошли ракеты малой дальности с инфракрасной головкой наведения AIM-9L/I Sidewinder. На сайте вооруженных сил ФРГ указано, что ракеты такого типа устанавливаются в германских ВВС на боевые самолеты PA-200 Tornado и EF 2000 Eurofighter.

Военная помощь Германии Украине

Как отмечается на сайте правительства ФРГ, на данный момент Берлин выделил на военную поддержку Украины, учитывая ту, что будет оказана в ближайшие годы, 28 млрд евро.

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Германия передала Киеву материалы из запасов бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 миллиарда евро. Кроме того, более 10 000 украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Стоимость этой подготовки, по данным Берлина, на сегодняшний день составляет около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, в связи с которыми правительство не называет конкретные цифры, связаны с лечением раненых украинских солдат. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Ракеты дальнего радиуса действия для Украины – глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывает помочь Киеву

Ракеты дальнего радиуса действия для Украины – глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывает помочь Киеву

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает идею поставок Украине Западом дальнобойных ракет для самообороны, при этом канцлер Олаф Шольц - против. Что думают об этом эксперты?
Конфликты30 сентября 2024 г.06:14 мин.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Боррель надеется разблокировать 6,5 млрд евро на оружие для Украины

Боррель надеется разблокировать 6,5 млрд евро на оружие для Украины

Министры иностранных дел стран ЕС попытаются до конца осени принять решение о новом способе выделения денег на военные нужды Украины, чтобы обойти вето Венгрии.
Политика14 октября 2024 г.
Показать еще