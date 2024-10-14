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Боррель надеется разблокировать 6,5 млрд евро для Украины

Виктория Власенко
14 октября 2024 г.

Министры иностранных дел стран ЕС попытаются до конца осени принять решение о новом способе выделения денег на военные нужды Украины, чтобы обойти вето Венгрии.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп БоррельФото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель надеется, что до ноября страны-члены блока одобрят его предложение о предоставлении Киеву более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира на военные нужды, обойдя вето Венгрии.

"Мы должны найти консенсус, который позволит разблокировать Европейский фонд мира и Фонд помощи Украине. Я не могу сейчас гарантировать на 100 процентов, но, я думаю, что все страны, в конце концов, достигнут этой договоренности", - заявил Боррель на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 14 октября.

Боррель ожидает "прощального подарка" от коллег

Для того, чтобы оказывать целевую военную помощь Украине, в марте 2024 года члены ЕС договорились создать Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), из бюджета которого должны возмещаться деньги тем странам, которые поставляют оружие Киеву. Однако сумму в размере 6,5 миллиарда евро, которая должна была поступить Украине из ЕФМ и нового фонда, в течение последних пяти месяцев блокирует Будапешт. Чтобы обойти венгерское вето, Жозеп Боррель предложил государствам ЕС делать добровольные взносы в ЕФМ, что дало бы возможность принимать решение о выделении этих денег для военной помощи голосами отдельных стран, без соблюдения принципа единогласия. Это предложение главного европейского дипломата активно обсуждалось в последнее время на уровне послов ЕС, а также на нынешнем заседании Совета ЕС.

На вопрос о том, существует ли риск, что и другие страны, кроме Венгрии, откажутся делать взнос в Европейский фонд мира, если он станет добровольным, Жозеп Боррель ответил, что такого риска не видит. Однако он отметил, что пока не все страны согласны с его предложением. "Я не могу с уверенностью утверждать, что у нас будет это решение к следующему заседанию Совета ЕС. Но поскольку оно будет для меня последним, то думаю, что коллеги не захотят мне его испортить ", - намекнул дипломат. Последнее заседание Совета министров иностранных дел, на котором еще будет действовать мандат Жозепа Борреля, должно состояться 18 ноября.

Мирные переговоры Украины с РФ выглядят "очень отдаленной перспективой"

В Люксембурге министры также обсудили "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам Борреля, украинский лидер представит на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября. "Есть стратегическая логика в политическом и военном укреплении Украины для того, чтобы заставить Путина пойти на переговоры. Хотя, должен признать, это выглядит очень отдаленной перспективой", - отметил Боррель.

Он также заявил, что в последнее время из-за ракетных атак РФ, направленных на "зерновой коридор" и на портовую инфраструктуру Украины, "вернулась проблема экспорта украинского зерна". Дипломат подчеркнул, что ЕС не может "разрешить Путину снова угрожать глобальной продовольственной безопасности".

По словам Борреля, министры также обсудили возможность введения санкций в отношении теневого флота РФ и новых штрафных мер за обход санкций, благодаря чему Россия продолжает получать компоненты для оружия через третьи страны.

 

 

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