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Канцлер ФРГ пообещал предоставить Украине новые системы ПВО

Роман Сулима
4 сентября 2024 г.

Семнадцать систем IRIS-T двух типов были заказаны для Украины, заявил Шольц на базе бундесвера в Тодендорфе. Канцлер уточнил, что две из них будут поставлены в 2024 году, остальные - в 2025-м.

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Система ПВО IRIS-T SLM на аэрокосмической выставке в Берлине
Система ПВО IRIS-T SLM (фото из архива)Фото: Schöning/IMAGO

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обещает предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, оснащаемые ракетами IRIS-T. Восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS были заказаны для Украины, заявил Шольц в среду, 4 сентября, на базе бундесвера в Тодендорфе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн по случаю ввода в эксплуатацию первой системы ПВО IRIS-T SLM для бундесвера. "Две из них будут поставлены в этом году, остальные - в 2025 году", - приводит слова канцлера агентство Reuters.

По словам Шольца, дозаказанные для Украины IRIS-T дополнят семь уже поставленных, которые помогли сбить более 250 российских ракет, беспилотников и ракет и спасли множество жизней. Эти данные приводит агентство Bloomberg. "Это показывает, что немецкая поддержка Украины не ослабевает", - сказал федеральный канцлер гостям, среди которых в том числе был министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius).

Несмотря на растущие бюджетные ограничения, пишет Bloomberg, правительство Шольца было одним из самых щедрых спонсоров Украины с момента полномасштабного вторжения России в страну, "поставив или пообещав материальные средства" на сумму около 28 миллиардов евро, уступая по объему финансовой помощи только США. К 2026 году Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T SLM, 12 из них - средней дальности и 12 - меньшей дальности, по словам правительственного чиновника, уточняет агентство.

Третья система Patriot из Германии прибыла в Украину в начале июля

ФРГ 5 июля передала на вооружение Вооруженным силам Украины (ВСУ) последнюю из обещанных, третью батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. По словам посла ФРГ в Киеве Мартина Егера (Martin Jäger) в течение последних месяцев украинский экипаж системы успешно прошел в Германии подготовку по управлению работой ЗРК. В середине июня Борис Писториус заявил, что Берлин не сможет передать Украине более трех Patriot, поскольку это уже составляет четвертую часть от имеющихся у бундесвера систем этого типа.

До этого ВСУ получили по меньшей мере четыре комплекса ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов. Накануне нижняя палата парламента Румынии приняла закон, позволяющий безвозмездную передачу Украине ЗРК Patriot.

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