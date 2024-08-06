Помощь Запада Украине: кто больше всего дает денег и оружия

Только за два месяца Киеву выделили еще 10,6 млрд евро. В чем Европа опережает США? Кто сейчас лидирует в оказании помощи? У проекта Ukraine Support Tracker - обновленные данные.

Международная помощь Украине в ее борьбе против российской агрессии за май и июнь увеличилась на 10,6 млрд евро. Это подсчитал Институт мировой экономики в Киле (IfW). Он опубликовал 6 августа 2024 года новое, уже 18-е по счету, обновление банка данных проекта Ukraine Support Tracker . В его рамках группа немецких ученых собирает и обобщает информацию о той финансовой и материальной поддержке, которую с начала 2022 года оказывают Киеву более 40 стран мира и структуры Европейского Союза.

Наибольшую помощь Украине оказывает Европа

В новой статистике, в которой, как и прежде, все валюты пересчитываются в евро, учтены средства, выделенные или анонсированные до 30 июня 2024 года. Увеличение помощи Киеву всего за два месяца на 10,6 млрд евро, по-видимому, в значительной мере связано с прошедшим в середине июня в Швейцарии саммитом мира по Украине, в ходе которого правительства целого ряда стран, в том числе США, Норвегии и Канады, объявили о дополнительных программах поддержки.

На заводе компании Rheinmetall в городке Унтерлюс идет производство снарядов - в том числе для Украины Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

К концу первой половины нынешнего года Европа передала Украине, в общей сложности, 110,2 млрд евро, подсчитал коллектив авторов Ukraine Support Tracker, состоящий из 13 специалистов. Под Европой в данном случае подразумеваются как структуры Евросоюза, так и страны-члены ЕС, а также не входящие в него европейские государства Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария. Почти половина этой суммы, 51,5 млрд евро, пошла на военную помощь.

Так что если рассматривать Европу как единое целое, то она с большим отрывом опережает США по масштабам поддержки Украины, особенно если учесть, что к выделенным 110,2 млрд евро Ukraine Support Tracker добавляет еще 77 млрд евро анонсированной помощи. Эти деньги внесены в конкретные программы и бюджеты ЕС и отдельных европейских стран, но еще не выплачены.

Военная помощь от США и европейцев сравнялась

В то же время США предоставили 75,1 млрд евро и анонсировали 23,3 млрд евро. Если же рассматривать государства в отдельности, то тут Соединенные Штаты явно лидируют, значительно опережая как все другие страны, так и Евросоюз как организацию.

Япония: миллиарды для Киева To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Причем особенность США состоит в том, что для Вашингтона явный приоритет - военная помощь. На нее из 75,1 млрд евро были направлены 51,6 млрд евро. Евросоюз, в свою очередь, военную помощь Украине вообще не предоставляет, это делают только напрямую отдельные члены ЕС. Брюссель оказывает Киеву только финансовую и гуманитарную поддержку. Она составила, по данным IfW, 39,3 млрд евро.

Из статистики Ukraine Support Tracker следует, что все вместе европейские страны предоставили Украине практически столько же военной помощи (51,5 млрд евро), что и Соединенные Штаты (51,6 млрд евро).

В списке крупнейших стран-доноров Украины вслед за США с большим отрывом идут Германия (14,7 млрд евро), Великобритания (13,1 млрд евро), Япония (9,1 млрд евро) и Канада (7,2 млрд евро).

Дания отдает Украине 2% ВВП

Если взять только военную помощь, то вслед за США больше всего вооружений - на 10, 2 млрд евро - защищающейся от российской агрессии Украине предоставила Германия. За ней идет Великобритания (8,9 млрд евро). Но уже четвертое место занимает такая сравнительно небольшая страна, как Дания, которая обеспечила украинскую армию оружием на 6,4 млрд евро, свидетельствует статистика IfW.

Переговоры украинского президента Владимира Зеленского с главой Евросовета Шарлем Мишелем во время саммита мира в Швейцарии16 июня 2024 Фото: Alessandro Della Valle/POOL/AFP/Getty Images

Это, видимо, в значительной мере объясняется поставками в Украину истребителей F-16, хотя на сайте института они (пока) не упоминаются. Но там указаны поступившие из Дании крупные партии танков, БМП и гаубиц.

В результате именно Дания, согласно обновленному банку данных Ukraine Support Tracker, является в настоящий момент тем государством, которое больше всех помогает народу и армии Украине, если сопоставить выделенные средства с валовым внутренним продуктом страны. В Дании помощь Киеву достигла 1,8% ВВП.

В Эстонии данный показатель составляет 1,7%, в Литве и Латвии 1,4%, в Финляндии 0,9%, в Швеции 0,8%, в Польше 0,7%. При этом практически все эти страны выделяют дополнительно 0,2% ВВП на помощь Украине через общие программы ЕС. Так что в сумме Дания тратит на поддержку Украины 2% ВВП. Для сравнения: в Германии это 0,6% ВВП (0,4% плюс 0,2%), в США 0,3%.

В июле объявления о новых пакетах продолжились

Отметим, что в июле объявления о предоставлении помощи Украине продолжились. Так, 29 июля министерство обороны США сообщило о двух новых пакетах на 1,7 млрд долларов. В первый, объемом 200 миллионов долларов, входят средства ПВО, боеприпасы к системам HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin. Вооружения в рамках этого пакета будут отправлены в Украину непосредственно со складов американской армии. Второй пакет, объемом 1,5 млрд долларов, предполагает размещение заказов на оборонных предприятиях на производства необходимых Украине видов вооружений.

А 17 июля Япония объявила о выделении Украине кредита в размере 3,3 млрд долларов за счет конфискованных процентов от активов России, которые были заморожены после полномасштабного российского вторжения.

Что же касается тех 4,2 млрд евро, о выделении которых страны Евросоюза договорились 24 июля, то в статистике IfW они, скорее всего, уже отражены, но пока, до следующего обновления банка данных Ukraine Support Tracker, находятся в графе анонсированных средств, ведь это - деньги из согласованной еще в прошлом году программы помощи Украине объемом в 50 млрд евро, рассчитанной на четыре года.