Осло выделит 100 млн евро на поддержку энергетики Украины

Часть средств будет направлена на восстановление электроснажения в Харьковской области, заявила Норвегия. Премьер-министр Йонас Гар Стёре напомнил, что РФ уничтожила половину энергетических мощностей Украины.

Власти Норвегии выделят 1,1 млрд норвежских крон (в пересчете более 96 млн евро) на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. "Россия осуществляет масштабные, систематические атаки, чтобы парализовать энергосистему, но украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимое электроснабжение населения", - заявил в воскресенье, 16 июня, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

В заявлении норвежского правительства подчеркивается, что РФ пытается подорвать устойчивость Украины, бомбя ее электростанции и другую критически важную инфраструктуру, и уничтожила уже более 50 процентов энергетической мощности соседней страны.

Диалог с Украиной по вопросу расходования средств

По словам Стёре, его правительство находится в тесном диалоге с Киевом по вопросу наиболее эффективного расходования предоставляемых средств. "Сами украинцы лучше всего понимают, что необходимо. Но важно начать работу по восстановлению инфраструктуры как можно скорее, до наступления зимы. Норвегия надеется, что новая финансовая помощь позволит частично смягчить ущерб и гарантировать электроснабжение в Украине", - подчеркнул он.

Часть средств предполагается направить через Программу развития ООН на ремонт энергетической инфраструктуры в Харьковской области, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение роддомов и операционных залов семи больниц.

Третья конференция по восстановлению Украины

В Берлине 11-12 июня прошла конференция по восстановлению Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского, канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), а также еще около двух тысяч участников из 60 стран - политиков, представителей международных организаций, бизнеса, гражданского общества, муниципалитетов и регионов.

В ходе конференции было заключено более 100 соглашений о финансировании проектов по восстановлению Украины. По оценке Всемирного банка, ущерб Украине, нанесенный военной агрессией РФ, уже составляет не менее 486 млрд долларов. Аналогичные конференции прошли в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023-м - в Лондоне.