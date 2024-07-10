США, Нидерланды и Дания начали передавать Украине F-16

В Нидерландах заявили, что украинские пилоты начнут летать на истребителях F-16 уже этим летом. В США не уточнили, сколько самолетов получит Украина.

Правительства Нидерландов и Дании при поддержке США находятся в процессе передачи Украине американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16, говорится в заявлении лидеров трех стран , опубликованном на сайте Белого дома в среду, 10 июля.

"Сейчас идет процесс передачи F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом. На данный момент мы не можем предоставить дополнительные подробности по соображениям оперативной безопасности", - говорится в заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и главы правительства Дании Метте Фредериксен.

Лидеры трех стран поблагодарили за поддержку Бельгию и Норвегию, которые пообещали поставить Украине дополнительные самолеты F-16, а также других членов коалиции по наращиванию потенциала ВВС Украины.

F-16 начнут летать в Украине уже летом 2024-го

Первым о начале передачи самолетов Украине сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на форуме НАТО в Вашингтоне. "Сейчас идет передача истребителей F-16 - из Дании, из Нидерландов. И уже этим летом они будут летать в небе Украины", - сказал Блинкен.

В сообщении Белого дома и заявлении главы Госдепа не сказано, сколько именно самолетов получит Украина. Ранее сообщалось, что Нидерланды предоставят Украине в общей сложности 42 истребителя F-16, а Дания - 19.

Незадолго до того, как США, Нидерланды и Дания объявили о передаче самолетов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы 128 истребителей F-16. "Даже если их будет 50, это ничто. У них (Вооруженных сил РФ. - Ред.) три сотни, а у нас 50. Мы защищаемся, нам нужно 128 самолетов. Пока у нас не будет столько самолетов, мы не сможем с ними сравняться в небе, это будет сложно", - сказал президент Украины после выступления в Вашингтоне.

Планы поставки американских истребителей

Власти Норвегии 10 июля сообщили, что передадут Украине шесть истребителей F-16. Начать поставки планируется в текущем году, уточнил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Власти Бельгии собираются передать Украине истребители в 2025 году, но сколько их будет, не уточняется.

Газета The New York Times в марте сообщала, что к лету к полетам на F-16 будут готовы 12 украинских летчиков, но к этому моменту союзники передадут Киеву лишь шесть самолетов. Тогда издание предполагало, что Украина может получить от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии 45 истребителей F-16.

Часть истребителей F-16, которые Украина получит от союзников, будет находиться на зарубежных авиабазах, говорил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. По его словам, непосредственно в Украине разместят столько F-16, сколько будет пилотов, прошедших обучение.