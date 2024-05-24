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В США первая группа пилотов ВСУ завершила обучение на F-16

Сергей Ромашенко
24 мая 2024 г.

Украинские пилоты проходили обучение на базе ВВС США в Аризоне и теперь пройдут дополнительную подготовку в Европе. Сколько именно пилотов получили инструктаж, не разглашается по соображениям безопасности.

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Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance

Первая группа украинских летчиков завершила обучение управлению американскими истребителями F-16 в штате Аризона, сообщили в четверг, 23 мая, американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны капитана Эрин Ханниган.

По ее словам, пилоты проходили подготовку на 162-й базе американских ВВС в Тусоне. Она не уточнила количество украинских военных, проходивших обучение на базе, сославшись на соображения безопасности. Окончание обучения является решающим шагом на пути к выводу F-16 в небо Украины, подчеркнула Ханниган. По сведениям источника издания Politico, сейчас украинские летчики направляются в Европу для дополнительной подготовки.

Украинские пилоты прибывали в Аризону небольшими группами. Первая группа в составе четырех летчиков начала подготовку в конце октября. В конце января прибыли еще четыре пилота. Национальная гвардия сообщала, что до конца текущего финансового года планируется обучить 12 пилотов ВСУ.

Истребитель F-16

Многоцелевой истребитель четвертого поколения F-16 американского производства выполняет задачи класса "воздух - воздух", оказывает огневую поддержку, подавляет противовоздушную оборону противника. Самолет способен вести авиаразведку и доставлять тактические ядерные боеприпасы.

Летом прошлого года западные страны на саммите НАТО создали коалицию для поставки Украине F-16. Ее возглавляют Нидерланды, Дания и США. В состав "самолетной коалиции" входят и ряд других европейских государств. Украинских пилотов обучают на F-16 в нескольких странах. В Пентагоне обещали, что эскадрилья истребителей вместе с обученными летчиками прибудет в Украину до конца нынешнего года.

Роль авиации в войне России против Украины усилилась в последние недели на фоне нового наступления российской армии. "Россияне используют на территории Украины 300 самолетов. Нам нужно не менее 120, 130 самолетов, чтобы сопротивляться в небе", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters 20 мая. Бывший глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.

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