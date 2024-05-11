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Reuters: Киев получит первые F-16 в июне или июле

Роман Сулима
11 мая 2024 г.

Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в первые два летних месяца, сообщил источник агентства Reuters. Какая именно страна сделает поставку первой, он не уточнил.

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Истребитель F-16
Украина ожидает поставок истребителей F-16Фото: Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force/AP Photo/picture alliance

Украина рассчитывает получить первые истребители F-16 от своих западных союзников в июне-июле, сказал агентству Reuters в пятницу, 10 мая, высокопоставленный военный источник агентства в Киеве. На данный момент отправить F-16 в Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Какая из этих стран поставит истребители первой, источник не сообщил.

Reuters уточняет, что Украина стремится получить истребители американского производства, чтобы помочь противостоять превосходству России в воздухе впервые за более чем два года развязанной РФ войны. Сейчас украинские военные вынуждены полагаться на достаточно скромный парк самолетов советского производства. Власти страны рассматривают поступление F-16 как важную модернизацию для своих Воздушных сил (ВС).

На этой неделе пресс-секретарь ВС Украины Илья Евлаш заявил, что некоторые украинские пилоты уже завершают подготовку к управлению боевыми самолетами. Обучение украинских пилотов проходит также в центре подготовки в Румынии - в апреле туда для этой цели прибыли три F-16 из Нидерландов. Между тем Чехия уже передала Украине первый тренажер для обучения полетам на американских истребителях, сообщает британское издание The Standard.

NYT: ВСУ получат 6 из обещанных 45 истребителей F-16

Газета The New York Times (NYT) писала в марте, что к середине лета 12 украинских пилотов будут готовы совершать боевые вылеты на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. При этом к моменту их возвращения на линию фронта Украина получит всего шесть таких самолетов, говорится в материале NYT. Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей, что достаточно для трех небольших эскадрилий.

Причины задержек связаны с долговременным процессом обучения украинского летного состава, отмечает NYT: чтобы эффективно использовать эти истребители, пилотам, обученным летать на советских самолетах, пришлось сначала освоить английский язык и изучить западные летные технологии, напоминает издание. Кроме того, на отправку Киеву истребителей долго не соглашался Вашингтон. В Белом доме ранее подчеркивали, что F-16 вряд ли смогут изменить положение дел на фронте.

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