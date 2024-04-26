Бельгия намерена поставить Украине F-16 уже в 2024 году

Брюссель передаст Киеву несколько истребителей до конца этого года, а не в 2025-м, указали премьер и глава Минобороны Бельгии. Оплату осуществят за счет процентов от замороженных активов РФ.

Бельгийские власти намерены передать Украине несколько своих истребителей F-16 производства США до конца 2024 года, заявили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны страны Людивин Дедондер на совместной пресс-конференции вечером в пятницу, 26 апреля, сообщила медиакомпания BRF .

Более точные сроки поставки самолетов обороняющейся от российской агрессии стране не уточняются, но, по заявлению главы Минобороны, это должно произойти "как можно быстрее". В октябре 2023 года Дедондер говорила, что Бельгия сможет поставить F-16 в Украину не ранее 2025 года.

Поставляемые страной истребители будут профинансированы не за счет денег бельгийских налогоплательщиков, а за счет процентов от замороженных российских активов, уточнил премьер-министр.

NYT: К июлю ВСУ получат 6 из обещанных 45 истребителей F-16

Ожидается, что к середине лета 12 украинских пилотов будут готовы совершать боевые вылеты на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. При этом к моменту их возвращения на линию фронта Украина получит всего шесть таких самолетов из примерно 45 обещанных европейскими союзниками, говорилось в середине марта в материале The New York Times (NYT).

По данным газеты, задержки связаны с долговременным процессом обучения украинского летного состава: в сравнении со стандартным обучением на F-16 подготовка украинских летчиков происходит "с молниеносной скоростью", однако движется не так быстро, как надеялись Украина и ее союзники.

Кроме того, на отправку Киеву истребителей долго не соглашался Вашингтон. В администрации президента США Джо Байдена подчеркивали, что F-16 вряд ли смогут изменить положение дел на фронте, так как обучение их обслуживанию может занять годы.

Обучение украинцев на F-16

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей, что достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания передаст Киеву первые шесть F-16 в конце весны. Нидерланды и Норвегия с датами поставок пока не определились.

Обучение украинских пилотов началось в августе 2023 года на авиабазе Скридструп на юге Дании, где, кроме того, проходят подготовку около 50 технических специалистов для обслуживания и ремонта самолетов, а также для работы с комплектами вооружения.

Подготовка техников может привести к дополнительным задержкам, указала NYT, так как для обслуживания одного F-16 требуется от восьми до 14 человек. До тех пор, пока не будет достаточного количества экипажей для обслуживания истребителей, западные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину. Кроме того, необходимость ремонта устаревших и поврежденных из-за войны взлетно-посадочных полос в Украине может еще больше отсрочить появление F-16 на фронте.