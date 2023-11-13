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В Румынии стартует обучение украинских пилотов на F-16

Жан Рофе
13 ноября 2023 г.

Подготовка украинских пилотов на истребителях F-16, как ожидается, займет минимум полгода.

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Два румынских истребителя F-16 в небе
Румынские истребители F-16Фото: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр и его коллега из Нидерландов Кайса Оллонгрен в понедельник, 13 ноября, открыли учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, расположенной в 150 км к востоку от Бухареста, где будет проходить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Предполагается, что подготовка пилотов продлится не менее полугода. По данным Минобороны Нидерландов, в процессе обучения военные самолеты не будут покидать воздушное пространство НАТО.

Нидерланды отправили пять F-16 в Румынию

Нидерланды планируют предоставить от 12 до 18 истребителей для тренировок, в которых также участвуют румынские пилоты. Первые пять F-16 уже были отправлены в учебный центр в Румынии на прошлой неделе.

На данный момент четыре страны-члена НАТО - Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия - обещали передать Украине самолеты F-16. Кроме того, несколько западных стран занимаются подготовкой украинских пилотов и специалистов по техобслуживанию этих машин. Помощь в обучении и техобслуживании оказывает также американский производитель Lockheed Martin.

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