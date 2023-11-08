В НАТО приветствуют прогресс в процессе передачи Киеву F-16

Глава НАТО указал, что нидерландские истребители доставлены в Румынию, где будут проходить обучение украинские пилоты. Он призвал не сокращать поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг доволен продвижением в процессе передачи Украине западных истребителей. В среду, 8 ноября, он приветствовал тот факт, что первые самолеты F-16 из Нидерландов были доставлены в Румынию для обучения украинских пилотов. На совместной пресс-конференции с президентом Венгрии Каталин Новак в Брюсселе он подчеркнул, что союзники продолжают оказывать беспрецедентную поддержку Украине, обороняющейся от российского вторжения.

Одновременно Столтенберг предупредил об опасности сокращения военной помощи Киеву. По его словам, российский президент Владимир Путин считает, что у него больше выдержки и что поддержка Украины Западом когда-нибудь прекратится. "Мы должны доказать ему, что он не прав", - считает глава альянса. Это важно как для выживания Украины, так и для безопасности стран НАТО, уверен он.

Нидерланды отправили пять F-16 в учебный центр в Румынии

Накануне Нидерланды переправили первые пять истребителей F-16, предназначенных для передачи Украине, в учебный центр в Румынии. Когда Вооруженные силы Украины смогут использовать их в боевых действиях, пока неясно. Предполагается, что подготовка пилотов займет не менее шести месяцев. По данным Минобороны Нидерландов, в процессе обучения военные самолеты не будут покидать воздушное пространство НАТО.

Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине десятки истребителей F-16. Кроме того, несколько западных стран занимаются подготовкой украинских пилотов и специалистов по техобслуживанию этих машин. Помощь в обучении и техобслуживании оказывает также американский производитель Lockheed Martin.

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