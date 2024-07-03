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Новый премьер Нидерландов заверил Киев в продолжении помощи

Ольга Лебедева
3 июля 2024 г.

Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку Нидерландов, заявил в парламенте вступивший в должность премьер-министра Дик Схоф.

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Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф
Премьер-министр Нидерландов Дик СхофФото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Нидерланды и при новом правительстве продолжат поддерживать Украину, обороняющуюся от вторжения РФ. "Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку Нидерландов", - заявил в среду, 3 июля, в парламенте королевства премьер-министр Дик Схоф, приведенный накануне к присяге.

По его словам, нидерландцы "не должны быть наивными". "В нескольких часах полета отсюда идет ужасная война, в которой человеческие жизни не играют для России никакой роли", - подчеркнул он. Бывший глава службы общей разведки и безопасности Нидерландов также пообещал, что его страна будет выполнять цель НАТО по расходам на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.

Схоф: наибольшая угроза исходит с востока

После официального вступления в должность накануне Дик Схоф заявил журналистам, что наибольшая угроза для Нидерландов "со всей ясностью идет с востока". Поскольку он ранее работал в разведслужбе, он "немного более встревожен, чем другие", в этой связи, добавил новый глава правительства.

Предыдущее правительство Марка Рютте предоставило Украине обязательство по передаче в ближайшие 10 лет помощи на 2 млрд евро. Позже эта сумма была увеличена еще на 1 млрд евро. В числе прочего Рютте руководил европейскими усилиями по поставке Украине истребителей F-16, напоминает AFP.

Новое правительство Нидерландов с участием ультраправых

Король Нидерландов Виллем-Александр 2 июля привел к присяге новое правительство страны спустя более чем семь месяцев после всеобщих выборов. В коалиционное правительство вошли представители ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса, либерально-консервативной "Народной партии за свободу и демократию" Марка Рютте, правоцентристского "Нового общественного договора" и консервативного "Фермерско-гражданского движения".

67-летний беспартийный Дик Схоф стал компромиссной кандидатурой на посту премьера. Согласно достигнутым соглашениям, коалиция должна будет ограничить иммиграцию в Нидерланды и допустить исключения из правил ЕС, касающихся предоставления убежища и охраны окружающей среды.

Победу на прошедших в Нидерландах всеобщих выборах в ноябре 2023 года одержала "Партия за свободу" Герта Вилдерса. Он широко известен антиисламскими заявлениями, а в 2014 году даже был осужден за оскорбления марокканцев на одном из предвыборных митингов. Тем не менее, сам Вилдерс в состав нового правительства не вошел. Новое правительство Нидерландов стало первым с 2010 года без Марк Рютте. Предшественник Дика Схофа станет новым генеральным секретарем НАТО.

 

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