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Politico: Украина недовольна темпами подготовки пилотов F-16

Кирилл Шестаков
6 июня 2024 г.

Украинские власти хотят ускорить подготовку их пилотов для истребителей F-16, но в учебных центрах США и ЕС не хватает мест, утверждает издание Politico.

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Полет на истребителе F-16
Фото: Taiwan Defence Ministry/Handout/REUTERS

Украинские власти требуют от США и других стран ускорить подготовку своих пилотов для истребителей F-16. Об этом сообщило издание Politico в четверг, 6 июня. По словам украинских чиновников, нынешний процесс подготовки выпускает недостаточно летчиков для управления боевыми самолетами, которые Киев вскоре получит в качестве военной помощи, пишет Politico. 

В США не хватает для обучения украинских пилотов

По словам источников издания, Украина не раз заявляла, что готова немедленно отправить в США 30 пилотов для обучения управлению F-16. Однако Белый дом сообщил Киеву о нехватке мест на своей базе в Аризоне и о готовности обучить до конца сентября лишь 12 украинских пилотов, утверждает Politico. 

На ускоренной подготовке украинских пилотов настаивал и председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, написавший в мае вместе с другими чиновниками письмо в Пентагон с требованием уделить этому вопросу приоритетное внимание, говорится в публикации.

Белый дом в свою очередь обосновал отказ принять на обучение сразу 30 украинских пилотов тем, что в очереди на подготовку к полетам на F-16 стоят и другие страны, нарушить свои обязательства перед которыми США не могут.

В других центрах подготовки пилотов F-16 в Дании и Румынии тоже не хватает учебных мест, утверждают источники Politico. 

Четыре страны ЕС планируют передать Киеву более 60 истребителей

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить в Украину этим летом более 60 истребителей американского производства, утверждает издание. Предполагается, что самолеты помогут Украине противостоять РФ в воздухе и оттеснить российские войска от линии фронта, например, в Харьковской области. Кроме того, Нидерланды и Дания разрешили Киеву использовать их F-16 для ударов по военным целям на российской территории.

 

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