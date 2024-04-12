Разворот Японии: помощь Киеву, отчуждение от Москвы

Незаметно для многих в Европе Япония стала одним из ведущих финансистов воюющей Украины. Чем это объяснить, и почему в отказе Токио от сотрудничества с Москвой есть исключения?

Когда в Европе говорят о помощи Украине, то упоминают прежде всего самих себя и Соединенные Штаты - главного донора. Но в Вашингтоне республиканцы и демократы более полугода не могут договориться о новом пакете помощи Киеву на десятки миллиардов долларов. Когда премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг, 11 апреля, в рамках визита в США выступал в Конгрессе, он назвал лидерство Америки "незаменимым". Кисида дал понять, что без США "надежды Украины" могут "рухнуть под натиском Москвы".

Миллиарды помощи Украине, но не оружие

На фоне того, что США пока утратили роль лидера в помощи Украине, Япония, как и другие страны, увеличила свою долю. Не афишируя это, Токио стал одним из главных, а в первые месяцы 2024 года - ведущим финансистом Киева, о чем в феврале сообщил украинский Минфин. На прошедшей тогда в Японии конференции премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что объем предоставленной и обещанной помощи превысит 12 миллиардов долларов. По данным немецкого Института мировой экономики, по состоянию на январь 2024 года Япония занимала шестое место по объемам помощи Украине - более семи миллиардов евро.

ЗРК Patriot в Японии (фото из архива) Фото: Kyodo/IMAGO

В отличие от других Япония выделяет средства только на финансовую и гуманитарную помощь Украине. Эти деньги помогают удержать на плаву сильно пострадавшую от нападения РФ украинскую экономику. По оценкам Нацбанка, Украина потеряла треть ВВП. Поставлять Киеву летальное оружие Токио в силу исторических причин и ограничений не может. Поэтому среди поставок - продукты питания, медикаменты, генераторы, автомобили, бронежилеты, техника для разминирования.

Обмен ракетами для ЗРК Patriot с США

Но для Киева сейчас самое важное - получить оружие, и Япония, несмотря на свой пацифизм, может помочь. Японская пресса писала о возможной поставке в США произведенных в Японии по лицензии ракет к американским ЗРК Patriot, чтобы Вашингтон мог передать свои ракеты Украине. Представители МИДа России заявляли, что в случае появления японских ракет в Украине это будет иметь "последствия" для отношений Москвы с Токио.

Мнения опрошенных DW на этот счет экспертов разделились. Ацуко Хигасино, профессор университета Цукуба, поддерживает идею поставки ракет, поскольку "это оружие не для убийства, а для защиты жизни украинского народа". Но Хигасино считает, что "в ближайшем будущем" поставок ждать не стоит, поскольку у Японии есть "серьезный дефицит" оборонных систем. Джеймс Браун, профессор университета Темпл в Токио, считает, что поставки ракет Patriot в США "в основном согласованы", а трудности были связаны с регулированием с японской стороны, для которой очень важно, чтобы японские ракеты не оказались в Украине.

"Радикальная перемена" в отношениях Токио с Москвой

Как так получилось, что именно Япония незаметно стала одним из главных партнеров Украины? "Оказывая помощь Украине, противодействуя российской агрессии, Япония думает о том, как защитить международную систему от изменения статус-кво с помощью силы", - говорит Джеймс Браун. По его словам, Япония пытается "удержать Китай от подобных попыток в отношении Тайваня". Об этом премьер Кисида говорил с президентом США Джо Байденом на саммите в среду в Вашингтоне.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин, 2019 год Фото: Reuters/Sputnik/Kremlin/M. Klimentyev

В позиции Японии в отношении Украины и России произошла "радикальная перемена", отмечает Ацуко Хигасино. По ее словам, если в 2014 году "Япония как бы благосклонно принимала незаконную аннексию Крыма" и "российскую пропаганду", то масштабное вторжение все изменило. Хигасино считает, что это связано среди прочего с "нарушением устава ООН в очень явной форме" и "жестокостью" российской армии в Буче.

Киев поддержал Японию в территориальном споре с РФ

Не последнюю роль сыграла и смена премьера. "При прежнем руководстве, при премьер-министре Синдзо Абэ Япония очень сильно стремилась к сближению с Россией, ставила реальную цель попытаться развить партнерские отношения, разрешить территориальный спор (вокруг Курильских островов. - Ред.), подписать мирный договор, - говорит Джеймс Браун. - Но после 2022 года японское правительство осознало, что эти усилия не принесут результата, и вместо этого приоритетом стали не попытки наладить партнерские отношения с Россией, а попытки обеспечить провал российской агрессии против Украины".

Премьер Кисида в отличие от Абэ проводит внешнюю политику с ориентацией на другие страны G7 и партнеров в ЕС, согласна Ацуко Хигасино: "Он перешел к очень широким санкциям против России. Это (раньше. - Ред.) было просто немыслимо".

В качестве ответного жеста поддержки Токио украинский парламент в октябре 2022 года принял постановление с признанием того, что "Северные территории", как называют острова в Японии, "продолжают находится под оккупацией Российской Федерации". Аналогичный указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

Япония остается в проекте "Сахалин-2"

Танкер с СПГ у берегов Сахалина (фото из архива) Фото: Sergei Krasnoukhov/TASS/dpa/picture alliance

Но Япония не пошла на полный пересмотр отношений с Россией. Исключением стали некоторые сферы экономики, в первую очередь - энергетика. Так, японские автоконцерны ушли с прибыльного российского рынка, но Япония по-прежнему участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", хотя другие западные компании из него вышли. В рамках этого проекта Япония получает сжиженный природный газ (СПГ). Япония, у которой почти нет своих энергоносителей, получает из России около 9 процентов своего СПГ. Также в РФ продолжает работать табачный концерн Japan Tobacco.

Бывший японский дипломат Кадзухико Того, ныне приглашенный профессор университета Сидзуока, хвалит японские власти за сохранение экономических связей с Россией и считает, что в целом политика правительства Кисидо в отношении РФ была "слишком сильной". "Правительство должно было сохранить определенный баланс, даже на фоне резкой критики этой войны", - говорит Того, признавая, что такое мнение в сегодняшней Японии является позицией меньшинства.

Отношения с Россией "на самом низком уровне" с момента установления дипотношений после Второй мировой войны, отмечает Того. Их улучшение он считает маловероятным, но со временем, после окончания войны в Украине, возможным. Шанс он видит в прекращении огня.

Джеймс Браун из университета Темпл не верит в "реальную перспективу улучшения отношений" Токио и Москвы на фоне "воинственной риторики" из России. Правящая партия Японии "едина в поддержке Украины и жесткой линии в отношении Кремля", говорит Браун.