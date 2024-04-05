Япония запретила экспорт 164 видов товаров в Россию

Правительство Японии ввело запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, "способствующих укреплению промышленной инфраструктуры России". Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Новые санкции являются очередным ответом Японии на российскую агрессию в Украине, они вступят в силу с 17 апреля. Кроме того, с 10 мая Токио запрещает импорт непромышленных алмазов российского происхождения.

В список товаров японского производства, запрещенных к ввозу в Россию, входят различные типы водного транспорта - например, плавучие платформы для бурения и добычи ресурсов, пожарные суда, яхты. Также запрещается экспорт литий-ионных аккумуляторов, моторного масла для автомобилей, драгоценных металлов, пластика и предметов из него. Запрет коснется и изделий из стали, в том числе труб для транспортировки нефти и газа, электрооборудования и его деталей, отопительных котлов, электроинструментов, шлифовальных станков и оборудования для обработки древесины.

Поддержка Украины - один из приоритетов японского правительства

О намерении вести дополнительные санкции в отношении России премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил в ходе онлайн-саммита "большой семерки" (G7) 25 февраля. Он указал, что сейчас важно проявить солидарность с Украиной, поскольку на полях сражений сложилась тяжелая ситуация и боевые действия затянулись. Японский премьер заверил, что поддержка Украины останется одним из приоритетов его кабинета в текущем году.

Санкции Японии из-за российской агрессии в Украине затрагивают уже более 1 тысячи человек и свыше 120 организаций из России.

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