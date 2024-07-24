Страны ЕС договорились о выделении 4,2 млрд евро Украине

Страны ЕС договорились о выделении почти 4,2 млрд евро в качестве финансовой помощи Украине, подвергшейся нападению со стороны России. Деньги выделяются в рамках новой многолетней программы поддержки и будут направлены, в частности, на восстановление разрушенной инфраструктуры и модернизацию страны. Об этом в среду, 24 июля, объявила председательствующая в ЕС Венгрия. Теперь Европейский совет должен письменно подтвердить это решение.

Неделей ранее Еврокомиссия рекомендовала выплату, отметив, что Украина выполнила ряд требований, выдвинутых в качестве условий финансовой помощи, напоминает агентство dpa. Речь, в частности, шла о реформах, позволяющих более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и экономической преступностью, а также об изменениях принципов управления государственными компаниями и о необходимости принять национальный план в области энергетики и климата.

Новая программа помощи ЕС предусматривает предоставление финансовой помощи в размере 50 млрд евро в течение четырех лет. 33 млрд евро из них будут выплачены в виде кредитов, а остальные - в виде безвозмездных грантов. В общей сложности 7,9 млрд евро уже выделено в виде промежуточного финансирования. ЕС хочет использовать финансовую помощь для того, чтобы украинское государство могло продолжать выплачивать зарплаты и пенсии. Кроме того, должна быть гарантирована работа больниц, школ и выделение жилья для переселенцев. Деньги также могут быть использованы для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате агрессивной войны России.Это касается линий электропередач, систем водоснабжения, дорог и мостов. В прошлом году ЕС выделил финансовую помощь на общую сумму 18 млрд евро.