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Япония выделит Украине кредит на 3,3 млрд долларов

Сергей Ромашенко
17 июля 2024 г.

Обещанные Токио средства выделяются за счет конфискованных процентов от замороженных активов России. Кредит является частью 50-миллиардного пакета, согласованного странами G7.

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Украина получит от Японии кредит на 3,3 млрд долларов
Украина получит от Японии кредит на 3,3 млрд долларовФото: picture-alliance/dpa/AFP Creative

Япония выделит Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов за счет конфискованных процентов от активов России, которые были заморожены после вооруженного вторжения РФ в Украину. Эти средства являются частью 50-миллиардного пакета, согласованного странами "большой семерки" для содействия Киеву, сообщило в среду, 17 июля, японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно достигнутой договоренности, США и Евросоюз предоставят Украине по 20 млрд долларов, а Япония, Великобритания и Канада - еще в общей сложности 10 млрд долларов.

Ожидается, что этот пакет будет официально одобрен на полях конференции министров финансов стран "большой двадцатки" в Бразилии в июле.

 

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