Япония выделит Украине кредит на 3,3 млрд долларов

Обещанные Токио средства выделяются за счет конфискованных процентов от замороженных активов России. Кредит является частью 50-миллиардного пакета, согласованного странами G7.

Япония выделит Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов за счет конфискованных процентов от активов России, которые были заморожены после вооруженного вторжения РФ в Украину. Эти средства являются частью 50-миллиардного пакета, согласованного странами "большой семерки" для содействия Киеву, сообщило в среду, 17 июля, японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно достигнутой договоренности, США и Евросоюз предоставят Украине по 20 млрд долларов, а Япония, Великобритания и Канада - еще в общей сложности 10 млрд долларов.

Ожидается, что этот пакет будет официально одобрен на полях конференции министров финансов стран "большой двадцатки" в Бразилии в июле.