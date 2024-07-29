США выделят военную помощь Украине на 1,7 млрд долларов

Пентагон объявил о выделении двух пакетов помощи Украине общим объемом 1,7 миллиарда долларов. В них среди прочего войдут средства ПВО, противотанковые ракеты, боеприпасы для HIMARS.

Министерство обороны США объявило о предоставлении двух пакетов помощи Украине, сообщается в понедельник, 29 июля, на сайте министерства . В первый пакет объемом 200 миллионов долларов входят средства ПВО, боеприпасы к системам HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin. Вооружения в рамках этого пакета будут отправлены в Украину непосредственно со складов американской армии.

Второй, более значительный пакет помощи объемом 1,5 миллиарда долларов будет выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Эта программа подразумевает не прямую передачу техники Украине, а заключение контрактов с предприятиями на производство или покупку оружия. Киев среди прочего получит средства для усиления ПВО, боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, средства радиоэлектронной борьбы, высокоточные авиационные боеприпасы.

Это двадцатый пакет помощи в рамках USAI и 62-ой транш военной техники США, предоставленный Украине администрацией Джо Байдена с августа 2021 года.

США вместе с 50 союзниками продолжат оказывать Украине необходимую помощь в борьбе с российской агрессией, отмечается в заявлении Пентагона.