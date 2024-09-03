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Румынские депутаты одобрили передачу Украине системы Patriot

Роман Сулима
3 сентября 2024 г.

Нижняя палата парламента в Бухаресте одобрила законопроект, разрешающий передачу в дар Украине системы ЗРК Patriot. Накануне эту передачу одобрило правительство Румынии, передав вопрос парламенту.

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Президент Украины Владимир Зеленский и один из зенитно-ракетных комплексов Patriot
Владимир Зеленский и ЗРК Patriot (фото из архива)Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Нижняя палата парламента Румынии во вторник, 3 сентября, приняла закон, позволяющий безвозмездную передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщило агентство Reuters. "Как только президент Клаус Йоханнис подпишет закон, правительство издаст приказ о передаче в дар", - говорится в сообщении. Правительство Румынии одобрило передачу Украине ЗРК Patriot накануне и передало решение на одобрение нижней палатой парламента.

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух своих действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят его на аналогичную систему противовоздушной обороны в более поздний срок. Всего обороняющейся от российской военной агрессии стране было обещано пять стратегических средств противовоздушной обороны (ПВО) от стран-членов НАТО. Договоренность об этом была достигнута на саммите НАТО в Вашингтоне в июле. Три ЗРК Patriot уже были переданы Украине Германией, последняя из обещанных передач состоялась 21 июля.

Соглашение между Киевом и Бухарестом подписано в июле

В июле президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое предусматривает, в частности, передачу Румынией Украине системы Patriot.

Румыния подписала сделку на 4 миллиарда долларов США на покупку Patriot в 2017 году, что стало ее крупнейшим контрактом на закупку на сегодняшний день. На данный момент она получила четыре системы, две из которых уже введены в эксплуатацию.

Румыния - член НАТО с 2004 года. Страна имеет 650-километровую общую границу с Украиной. На румынскую территорию неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников во время российских атак украинских портов, расположенных по другую сторону пограничной реки Дунай.

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