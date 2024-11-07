После победы Трампа экономику ФРГ ждет самый сложный период

Америка проголосовала - и для Германии "наступил самый сложный экономический момент в истории ФРГ". Именно так последствия состоявшихся в США президентских выборов прокомментировал глава Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Мориц Шуларик (Moritz Schularick). С ним полностью согласен профессор Михаэль Хютер (Michael Hüther), директор другого авторитетного научного центра - Института немецкой экономики (IW) в Кельне. Его оценка результатов выборов в США c точки зрения интересов бизнеса ФРГ звучит так: "Наступил худший сценарий".

Немецкий бизнес пугают импортные пошлины

Американские бизнесмены были, скорее, за Дональда Трампа, и активное участие в его избирательной кампании Илона Маска стало самым ярким тому свидетельством. Это подтверждают также рост курсов акций на американских биржах и укрепление доллара США в день его убедительной победы. В свою очередь, в немецких деловых кругах перспектива возвращения Трампа к власти вызывала все последние месяцы растущую тревогу.

Директор Института немецкой экономики (IW) в Кельне профессор Михаэль Хютер Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Из проведенного незадолго до голосования опроса мюнхенского Института экономических исследований ifo следовало, что почти половина (44%) немецких промышленных компаний опасается негативных последствий в случае его президентства, а кельнский институт IW представил исследование, согласно которому ВВП Германии при самом неблагоприятном развитии событий может потерять в ближайшие четыре года 180 млрд евро.

Отсюда и соответствующая реакция головной организации большого бизнеса ФРГ - Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). "Четкий результат выборов в США должен разбудить Германию и Европу", - заявил его глава Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm). - Трансатлантическим отношениям предстоит смена эпох".

Профессор Шуларик свой тезис про начинающийся беспрецедентно сложный период для экономики ФРГ объяснил тем, что "наряду с внутренним структурным кризисом мы столкнемся теперь с вызовами во внешнеэкономической сфере и в области безопасности, к которым мы не готовы. Экономические решения Трампа будут, по-видимому, включать протекционистские таможенные пошлины и ограничения на импорт, которые станут дополнительным тормозом для экономического роста в Германии и Европе".

Зигфрид Руссвурм в своем заявлении напомнил об озвученных Трампом в ходе избирательной кампании планах ввести "повсеместные пошлины в 10 или даже в 20 процентов на любой импорт и в 60 процентов на поставки из Китая". Это, по словам главы BDI, нанесет "огромный ущерб не только Германии и ЕС, но и экономике США". Ведь ЕС может прибегнуть к ответным мерам, говорится в его заявлении. А это уже будет, добавим, торговой войной.

Почему в экономике Германии структурный кризис

Для лучшего понимания высказываний про "самый сложный момент" и "худший сценарий" можно вспомнить формулу, с помощью которой многие эксперты и политики описывают теперь "секрет процветания" немецкой экономики в последние четверть века: дешевый импорт энергоносителей из России, растущий экспорт в Китай и низкие оборонные расходы благодаря гарантированной защите со стороны США. И вот вдруг Германия в кратчайшие исторические сроки фактически лишилась всех трех столпов своей прежде столь успешной бизнес-модели.

После российского вторжения в Украину в 2022 году Берлин отказался от угля и нефти из РФ, а Москва "отключила газ": "Газпром" прекратил поставки в Германию. И хотя разразившийся в тот год во всем Евросоюзе энергетический кризис закончился, а взлетевшие тогда до астрономических высот цены на энергию нормализовались - например, на бензин и дизель - но газ и электроэнергия стоят в ФРГ все же больше, чем до полномасштабной войны в Украине.

Президент Института мировой экономики в Киле (IfW) профессор Мориц Шуларик Фото: Frank Molter/dpa/picture alliance

Это привело к тому самому структурному кризису, о котором говорит Мориц Шуларик: некоторым отраслям, прежде всего мощной немецкой химической промышленности, пришлось сокращать или даже полностью свертывать отдельные особо энергоемкие производства и налаживать выпуск более рентабельной продукции, но для этого требуются инвестиции и время.

В структурном кризисе оказался и немецкий автопром, еще одна ключевая отрасль экономики ФРГ. Это особенно наглядно видно сейчас на примере гиганта Volkswagen. Как и другие автостроители ФРГ, этот концерн очень сильно сфокусировался на огромном китайском рынке, где он в какой-то момент продавал 40% всех выпускаемых автомобилей, так что немецкие заводы Volkswagen и его дочерних фирм Audi и Porsche в немалой степени работали именно на экспорт в Китай.

Однако за последние четверть века в КНР выросла собственная мощная автомобильная промышленность, которая при активной поддержке государства сделала к тому же ставку на выпуск электромобилей - и настолько в этом преуспела, что теперь не только теснит немецкие автомобили, особенно с двигателями внутреннего сгорания, на своем собственном рынке, но и рвется с вполне конкурентоспособными и более дешевыми электрическими моделями в Европу.

США как рынок сбыта намного важнее Китая

Вообще Китай одно время был главным рынком сбыта для ориентированной на экспорт немецкой экономики, в том числе потому, что быстро развивался и крайне нуждался в станках, промышленном оборудовании, транспортной технике - короче, в продукции машиностроения, еще одной ключевой отрасли немецкой экономики. Однако в последние годы рост в КНР сильно замедлился, к тому же начали нарастать политические проблемы в отношениях Пекина с западными странами.

Глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

В этой ситуации немецкая экономика, которой, повторим, жизненно необходимы зарубежные покупатели ее продукции, стала активно наращивать поставки на другой огромный рынок сбыта - американский, и он стал для Германии крупнейшим экспортным направлением (если не считать в целом страны Евросоюза). США, напомнил глава BDI Зигфрид Руссвурм, "уже девятый год подряд являются крупнейшим покупателем немецких товаров, прежде всего фармацевтической и машиностроительной продукции, а также автомобилей".

Но в январе в вашингтонский Белый дом вновь въедет Дональд Трамп, и он грозит с помощью высоких импортных пошлин сильно ограничить доступ на американский рынок любой зарубежной продукции, прежде всего - китайской, но европейской и конкретно немецкой тоже. Ведь у ЕС и Германии - огромный профицит в торговле с США, они намного больше продают американцам, чем покупают у них, и избранного теперь президента это сильно раздражает, о чем свидетельствует, к примеру, сказанная в разгар предвыборной кампании фраза "ЕС - это мини-Китай, не такой уж даже и мини".

Америка Европе больше не защитник?

Ко всему прочему совершенно непонятно, как он поведет себя в отношениях с Россией, ведущей войну в Украине, и в какой мере сохранится готовность США обеспечивать военную защиту европейских партнеров по НАТО. Поэтому им, в том числе и ФРГ, придется в любом случае значительно увеличивать расходы на оборону. На этот аспект указал в своем заявлении президент немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Ральф Винтергерст (Ralf Wintergerst): "США и впредь будут важнейшим партнером Европы, но они уже не будут нашим большим братом, который во всех смыслах защищает нас".

Таково крайне несвоевременное сочетание целого ряда неблагоприятных факторов, которое заставило немецких экономистов и представителей бизнеса после победы Дональда Трампа фактически бить тревогу.