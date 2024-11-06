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ПолитикаГермания

Правящая коалиция в Германии развалилась

6 ноября 2024 г.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 января вынесет вопрос о доверии его правительству на голосование в бундестаге. До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек (фото из архива)
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (слева), канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек (справа) (фото из архива)Фото: Ben Kriemann/PicOne/picture alliance

Правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых" развалилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 15 января вынесет вопрос о доверии его правительству на голосование в бундестаге, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Об этом он заявил в среду, 6 ноября, выступая с заявлением. 

По словам Шольца, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck) в том, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий.

Шольц уволил министра финансов Линднера

До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем СвДП.

Сам Линднер позже в этот вечер обвинил Шольца в развале красно-зеленой-желтой коалиции. Он подчеркнул готовность свободных демократов взять на себя ответственность за судьбы Германии в другом правительстве после новых выборов.

Партнеров по коалиции давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могут согласовать бюджет Германии на будущий 2025 год. 

Конфликт между ними вспыхнул с новой силой в конце прошлой недели, когда достоянием гласности стало письмо министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) (СВДП) в адрес канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны СДПГ и "зеленых", обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение стоящих перед страной проблем и стремлении найти повод для разрыва коалиции.

Линднер предложил досрочные выборы в бундестаг

На состоявшемся в среду вечером, 6 ноября, в Берлине в ведомстве федерального канцлера заседании коалиционного комитета, в состав которого входят председатели представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, министр финансов ФРГ и председатель СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии.

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Линднера.  

(новость дополняется)

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