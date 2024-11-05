Министр обороны ФРГ встревожен растущей российской угрозой

Угроза со стороны России нарастает, а в оборонном бюджете Германии на следующий год не хватает примерно 6 млрд евро. В этой ситуации необходимо проявить "государственную ответственность", а не заниматься "тактическими играми". С таким призывом в разгар правительственного кризиса в Берлине, который уже в ближайшее время может привести к развалу правящей коалиции, выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius).

Бундесверу нужны в 2025 году еще 6 млрд

В следующем году бундесверу для решения самых неотложных задач по перевооружению армии потребуется примерно 58 млрд евро. "По состоянию на данный момент, нам выделено 52 млрд. Тем самым нам недостает почти шесть млрд евро", - заявил Борис Писториус 5 ноября в интервью информационному агентству dpa.

Недофинансирование бундесвера может сказаться на закупке новых партий бронетранспортеров Puma Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

В случае недофинансирования не удастся реализовать примерно 100 проектов, указал министр. По его словам, придется, в частности, отложить закупку очередной партии бронетранспортеров Puma и крайне необходимых боеприпасов, к тому же замедлится разработка новых видов высокоточного оружия.

Министр отметил, что прекрасно осознает возникшие серьезные проблемы при формировании бюджета на следующий год. "Но мы должны сейчас определиться с приоритетами. В нынешней фазе на нас, образно говоря, смотрит история", - заявил политик, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - партию канцлера Олафа Шольца.

Весьма эмоциональное заявление Бориса Писториуса, уже длительное время возглавляющего список самых популярных в стране политиков, свидетельствует о его серьезной озабоченности как судьбой правительства, которое должно оставаться дееспособным и согласовать бюджет на следующий год, так и перспективами обеспечения обороноспособности Германии.

"Мы переживаем сейчас решающий момент", - подчеркнул министр обороны. Выделенный в 2022 году под впечатлением полномасштабного российского вторжения в Украину специальный фонд для перевооружения бундесвера размером в 100 млрд евро позволил "крайне быстро запустить необычно много проектов", однако после 30 лет "пренебрежительного отношения к бундесверу" работа по переоснащению армии ФРГ далеко еще не завершена.

"Путин готов использовать свои вооруженные силы"

Если сейчас сократить финансирование, то "прорехи" вновь начнут разрастаться, предупредил министр. И это в ситуации, когда Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Нельзя преуменьшать угрозу в надежде, что тогда не придется на нее отвечать, заявил министр, намекая тем самым, по всей видимости, на некоторых своих однопартийцев по СДПГ.

Россия усиленно вооружается, уже скоро ее армия будет увеличена до 1,5 млн человек, РФ перешла в режим военной экономики, на военные нужды идут 6% ее ВВП, скорее всего больше, она проводит кампании дезинформации, осуществляет нападения в киберпростарнстве и ведет разведку критической инфраструктуры, напомнил Борис Писториус. "Российская промышленность за три месяца производит больше оружия и боеприпасов, чем весь Европейский Союз за год. И мы должны исходить из того, что Путин полон решимости и готов использовать свои вооруженные силы", - предупредил министр обороны ФРГ в интервью dpa и добавил: "Такова реальность, в которой мы оказались".