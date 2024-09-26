Писториус: ФРГ готова стать опорой сдерживания РФ в Европе

Главной опорой сдерживания российской агрессии в Европе может стать бундесвер, заявил глава Минобороны ФРГ. Борис Писториус подтвердил готовность развернуть в Литве к 2027 году полноценную бригаду.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) выразил готовность вооруженных сил Германии стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе. "Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, гарантирующего, что войска смогут быстро перемещаться из Атлантики на восточный фланг в случае необходимости", - указал Писториус, выступая с речью в парламенте Литвы в Вильнюсе в четверг, 26 сентября.

Вклад ФРГ в вооруженные силы НАТО он описал так: "Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность к 2025 году". Он подтвердил планы ФРГ к 2027 году развернуть в Литве полноценную бригаду, отметив, что направлять военнослужащих в эту страну начнут уже в текущем году.

"Для России Украина - это только начало"

В своей речи Борис Писториус выразил уверенность в том, что Украина для России - это только начало. "Россия пытается подорвать наше единство, Европейского Союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни", - подчеркнул он.

Министр посетовал на то, что в 2014 году после нападения России на Крым, "мы вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку "отложить сигнал тревоги".

На просьбу корреспондента DW прокомментировать слова Путина о новых правилах применения российских ядерных сил Писториус ответил: Это - часть инструментария Владимира Путина. Мы видим нашу роль не в том, чтобы служить рупором и распространителем месседжей с угрозами. Это не обязательно комментировать, завтра будет еще что-то. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным, чтобы показать, что ситуация под контролем.

Накануне Путин объявил, что Россия изменила доктрину ядерного сдерживания и готова применить ядерное оружие, не дожидаясь ядерного удара по своей территории.