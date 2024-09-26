  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЛитва

Писториус: ФРГ готова стать опорой сдерживания РФ в Европе

Сергей Ромашенко
26 сентября 2024 г.

Главной опорой сдерживания российской агрессии в Европе может стать бундесвер, заявил глава Минобороны ФРГ. Борис Писториус подтвердил готовность развернуть в Литве к 2027 году полноценную бригаду.

https://p.dw.com/p/4l6DD
Министр обороны ФРГ Борис Пистриус (фото из архива)
Министр обороны ФРГ Борис Пистриус (фото из архива)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) выразил готовность вооруженных сил Германии стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе. "Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, гарантирующего, что войска смогут быстро перемещаться из Атлантики на восточный фланг в случае необходимости", - указал Писториус, выступая с речью в парламенте Литвы в Вильнюсе в четверг, 26 сентября.

Вклад ФРГ в вооруженные силы НАТО он описал так: "Более 35 000 немецких военнослужащих, 200 самолетов, два фрегата и дополнительные силы могут быть приведены в оперативную готовность к 2025 году". Он подтвердил планы ФРГ к 2027 году развернуть в Литве полноценную бригаду, отметив, что направлять военнослужащих в эту страну начнут уже в текущем году.

"Для России Украина - это только начало"

В своей речи Борис Писториус выразил уверенность в том, что Украина для России - это только начало. "Россия пытается подорвать наше единство, Европейского Союза и НАТО, гибридными методами. Настоящий враг Путина - наш свободный и независимый, демократический образ жизни", - подчеркнул он.

Министр посетовал на то, что в 2014 году после нападения России на Крым, "мы вместо того, чтобы отреагировать на этот звонок, нажали кнопку "отложить сигнал тревоги".

На просьбу корреспондента DW прокомментировать слова Путина о новых правилах применения российских ядерных сил Писториус ответил: Это - часть инструментария Владимира Путина. Мы видим нашу роль не в том, чтобы служить рупором и распространителем месседжей с угрозами. Это не обязательно комментировать, завтра будет еще что-то. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным, чтобы показать, что ситуация под контролем.

Накануне Путин объявил, что Россия изменила доктрину ядерного сдерживания и готова применить ядерное оружие, не дожидаясь ядерного удара по своей территории.

 

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Торнадо" 51-й эскадрильи тактических ВВС "Иммельман"

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

250 самолетов из 25 стран, около 10 тысяч военнослужащих, более 2000 боевых вылетов - НАТО проводит в воздушном пространстве Германии крупнейшие авиаучения в истории альянса.
Политика15 июня 2023 г.10 фото
external

Немцы укрепят восточный фланг НАТО: Германия хочет разместить в Литве бригаду бундесвера (27.06.2023)

Немцы укрепят восточный фланг НАТО: Германия хочет разместить в Литве бригаду бундесвера (27.06.2023)

Министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал размещение в Литве бригады бундесвера численностью 4 тысячи человек. Контингент будет увеличиваться в несколько этапов. Ранее Берлин медлил принимать такое решение.война в Украине, мятеж Пригожина, НАТО, Литва, бундесвер, Борис Писториус, Владимир Путин
Конфликты27 июня 2023 г.02:10 мин.
Министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения подразделения бундесвера в литовской Рукке, 18 декабря 2023 года

Бундесвер идет в Литву: не только танки и гаубицы

Бундесвер идет в Литву: не только танки и гаубицы

В Литве с радостью готовятся разместить на постоянной основе бригаду бундесвера. Однако от Берлина в Вильнюсе ждут еще большего - скорой поддержки членства Украины в НАТО.
Политика19 декабря 2023 г.