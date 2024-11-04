Ультиматум главы Минфина: устоит ли правительство Шольца?

Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца может развалиться уже на этой неделе. Но если и устоит, то, скорее всего, только до конца ноября. Досрочные выборы в Германии могут состояться уже в марте следующего года.

По сравнению с партиями - участницами правящей коалиции канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) крыловские лебедь, рак и щуку можно считать вполне сплоченной командой. Натянутые отношения между социал-демократами Шольца, "зелеными" вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck) и либералами главы Минфина Кристиана Линднера (Christian Lindner) были с самого начала их совместного правления.

Но теперь принципиальные противоречия между ними достигли такого накала, что сохранение этой коалиции еще в течение почти года до следующих очередных выборов в бундестаг в сентябре 2025 года представляется маловероятным. Развязка может наступить уже в среду, 6 ноября, когда вечером в этот день в ведомстве федерального канцлера состоится заседание так называемой "коалиционной комиссии", в которую входят ведущие деятели правящих партий и руководители их парламентских фракций.

"Линднер подает на развод"

Причиной говорить о приближении политического кризиса в Германии стал слитый в СМИ в прошлую пятницу 18-страничный документ, в котором министр финансов описывает меры, необходимые, с его точки зрения, для преодоления кризиса экономического.

Среди этих мер - снижение налогов для фирм и состоятельных жителей Германии, сокращение социальных пособий и дотаций малоимущим на оплату жилья, уменьшение государственных субсидий, отказ от целого ряда бюрократических законодательных инициатив, выдвинутых в первую очередь "зелеными" министрами, снижение амбициозности климатических целей Германии, пересмотр в сторону увеличения сроков работы угольных электростанций…

Линднер требует пересмотреть климатические цели Германии Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

"Линднер подает на развод" - так расценили "зеленые" его план по выводу Германии из экономического кризиса. Особенно вызывающей провокацией они сочли его еще и потому, что незадолго до этого их собственный министр экономики Роберт Хабек представил в Берлине свою - причем, также ни с кем не согласованную - программу экономического и экологического оздоровления Германии. Ее ключевым элементом было предложение создать государственный инвестиционный фонд. За счет, разумеется, дополнительной бюджетной задолженности.

Более противоречащих друг другу экономических концепций трудно себе представить.

Либералы и две левые партии

Впрочем, многие в Берлине сомневаются в том, что Линднер, как, впрочем, и Хабек искренне радеют за благополучие Германии. Аналитики считают, что оба уже пристреливаются друг к другу в фактически начавшейся избирательной кампании.

Разница, однако, в том, что "зеленые" с их просевшим рейтингом надеются к сентябрю следующего года его приподнять. Либералы же (с их актуальным рейтингом в 3-4% по сравнению 11,5% на выборах 2021 года) рискуют за оставшиеся 11 месяцев окончательно сойти с политической арены. Причину социологи видят в разочаровании традиционных избирателей либеральной СвДП, которая не смогла противостоять двум фактически левым партиям в правительстве Шольца - социал-демократам и "зеленым". Но вот если выйти из правительства, громко хлопнув дверью…

По заветам графа Ламбсдорфа?

Старожилы из числа политических наблюдателей вспоминают в этой связи 1982 год, когда граф Отто Ламбсдорф (Otto Graf Lambsdorff), один из предшественников Линднера на посту председателя СвДП, министр экономики в коалиционном правительстве социал-демократа Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt) выступил с собственной концепцией преодоления экономического кризиса в тогдашней Западной Германии.

После вотума недоверия Гельмуту Шмидту канцлером был избран Гельмут Коль. Фото: picture-alliance/dpa

Ламбсдорф тогда тоже требовал больше свободы для рыночных сил и сокращений в социальной сфере, что шло вразрез с политикой социал-демократов. В конце концов Шмидт заявил о невозможности продолжать коалицию, либералы вышли из правительства и, объявив канцлеру в бундестаге вместе с консерваторами конструктивный вотум недоверия, избрали новым главой правительства Гельмута Коля (Helmut Kohl) и вошли в его состав.

Как отмечают наблюдатели, оба документа - Ламбсдорфа и Линдера - очень похожи как по содержанию, так и по тону и направленности.

Консерваторы готовы взять власть хоть сейчас

На это обстоятельство не преминули тут же обратить внимание сегодняшние консерваторы. Председатель и кандидат ХДС в канцлеры Фридрих Мерц (Friedrich Merz) сразу же заявил, что политэкономические представления Линднера и христианских демократов во многом совпадают, что некоторые предложения главы Минфина слово в слово повторяют пассажи из проектов резолюций, которые в последние два года вносила на рассмотрение бундестага фракция консерваторов.

Фридрих Мерц готов хоть завтра занять пост канцлера Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

"Министр финансов представил смелый документ, в котором безжалостно анализируется катастрофическая ситуация в нашей экономике и даются правильные рекомендации", - добавил управляющий делами фракции ХДС Торстен Фрай (Thorsten Frei).

Он же заметил, что предложения Линднера "представляют собой прямо противоположное тому, что делает "светофорная коалиция" вот уже три года" и несовместимы с идеями "зеленого" министра экономики Роберта Хабека. "Пора, - заявил Фрай, - чтобы правительство открыло дорогу к досрочным выборам, что стало бы последней услугой, указанной им нашей стране".

Голосование по бюджету и вотум (не)доверия канцлеру

В минувшее воскресенье вечером состоялась встреча канцлера с министром финансов. До заседания "коалиционной комиссии" в среду запланированы еще несколько трехсторонних - с Линднером и Хабеком. Даже если к утру в четверг правительство Шольца еще не развалится, то это может случиться самое позднее к концу месяца.

Дело в том, что к ближайшему уикэнду правительство должно окончательно согласовать проект госбюджета на 2025 год. Потом еще несколько дней дается Минфину на внесение последних поправок в фолиант размером в 3500 страниц, прежде чем передать его в бюджетный комитет бундестага. Поправки должны учесть последнюю проекцию сбора налогов, которая оказалась хуже предыдущей и чревата дополнительной дырой в бюджете в 10 - 12 млрд евро.

Голосование по бюджету запланировано на конец ноября. Если бюджет примут, Шольц сможет дотянуть до очередных выборов в сентябре 2025 года и в том случае, если останется с красно-зеленым правительством меньшинства - без либералов. Если же Линднер и его однопартийцы откажутся голосовать за бюджет и расторгнут коалицию до его утверждения, то Шольцу придется ставить в бундестаге на голосование вопрос о доверии себе. Такого доверия - без голосов либералов - он не получит, что равнозначно скорому роспуску бундестага и проведению досрочных выборов уже в марте следующего года.