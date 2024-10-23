Украинским беженцам в Германии сократят пособия?

В настоящий момент планов сократить денежные пособия украинским беженцам у правительства ФРГ нет, но они могут появиться. С очередной инициативой на этот счет выступил министр финансов Кристиан Линднер.

От 5,5 до 6 млрд евро - такая сумма, по оценке Минфина ФРГ, выделена из государственного бюджета в текущем году для выплаты пособий украинцам и украинкам, бежавшим в Германию после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года. В первый год войны расходы на эти цели составили 5,5 млрд евро, в 2023-м - 8,8 млрд.

Для сравнения: на военную помощь Украине в нынешнем году в бюджете ФРГ предусмотрено 8 млрд евро, а в проекте на 2025 год - 4 млрд евро. На фоне этих цифр в Германии в последнее время все чаще звучат предложения пересмотреть систему немецкой социальной поддержки граждан Украины, чтобы стимулировать их к более активному трудоустройству.

Сколько получают в Германии беженцы из Украины

Беженцы из Украины имеют в Германии особый правовой статус. Во-первых, в отличие от беженцев из всех других стран, в том числе также охваченных военными действиями или вооруженными конфликтами, им не требуется проходить в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) долгую процедуру, чтобы получить убежище в Германии. Украинцы, согласно директиве ЕС, получают временную защиту в Германии и других странах Евросоюза автоматически.

Во-вторых, и это уже чисто немецкая специфика, украинцы имеют в Германии значительно большую финансовую помощь, чем все другие соискатели убежища. Беженцам из Украины, как и неимущим гражданам Германии, выплачивают базовое социальное пособие, так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld).

Украинские беженцы получают в Германии социальное пособие - так называемые "деньги для граждан" Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Это и по немецким меркам не столь малая сумма. Так, одинокие люди получают по 563 евро в месяц. Семейные пары - по 506 евро на человека. Кроме того, государство покрывает расходы на медицинскую страховку, оплату жилья и частично коммунальных услуг, выделяет деньги на покупку мебели для дома и школьных принадлежностей, оплачивает языковые курсы.

Далеко не у всех жителей Германии, трудящихся на низкооплачиваемой работе, после оплаты жилья и прочих текущих расходов остается от зарплаты такая сумма на жизнь, указывают сторонники сокращения социального пособия украинским беженцам и сравнивают выплаты в Германии с другими странами ЕС.

Сколько украинцев имеют в Германии полноценную работу

Польша выплачивает украинским беженцам помощь только в течение первых трех месяцев, после чего они сами должны финансово себя обеспечивать. В Чехии через пять месяцев они получают сумму, эквивалентную 130 евро в месяц. В Великобритании государственная помощь еще меньше.

При этом в Польше и Чехии работают около двух третей украинских беженцев, в Великобритании - более половины. В Германии, принявшей наибольшее их число, эта доля значительно ниже.

На немецкой бирже труда есть специальные предложения для украинских беженцев Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Отвечая в среду, 23 октября, на вопрос корреспондента DW, пресс-секретарь немецкого Минтруда Симоне Прюль (Simone Prühl) назвала цифру примерно в 220 тысяч украинцев, которые имеют полноценную работу, делают отчисления в социальную систему и платят налоги. Еще порядка 50 тысяч имеют ограниченную занятость (Minijob) с заработком менее 538 евро в месяц и освобождены от отчислений в фонды социального страхования. Учитывая, что в Германии находится более миллиона граждан Украины (до 1,65 млн человек), долю обеспечивающих себя самостоятельно можно считать довольно скромной.

Кто выступает за сокращение пособий украинцам

"Если мы говорим, что Германия - страна мигрантов, то именно украинцев, например, легче всего можно интегрировать на рынок труда. Но только 20 процентов из них работают, потому что им это не нужно", - говорил еще в начале года премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), представитель Христианско-демократического союза (ХДС).

Но не только консерваторы, находящиеся ныне в оппозиции, выступают за снижение социальных выплат украинским беженцам. В пользу такой меры минувшим летом высказывался и генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). В ответ официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что у немецкого правительства нет планов сокращать выплаты людям, которые бежали в Германию от российской агрессивной войны против Украины.

Штеффен Хебештрайт Фото: Christian Ditsch/epd/picture alliance

При этом ни консерваторов, ни либералов нельзя заподозрить в нежелании оказывать помощь Украине. Кандидат ХДС/ХСС в канцлеры Фридрих Мерц (Friedrich Merz), например, ратует за поставки Киеву немецких крылатых ракет TAURUS. Раннее с таким предложением выступала и - теперь уже бывшая - глава комитета германского бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из СвДП.

Планов экономить на украинских беженцах нет

Впрочем, рекомендации партийных деятелей, к числу которых относится и Джир-Сарай, и Мерц, правительству не указ. Однако теперь идею сократить выплаты украинским беженцам озвучил и Кристиан Линднер (Christian Lindner).

Министр финансов Германии Кристиан Линднер Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Он не только председатель СвДП, но и министр финансов в правительстве Олафа Шольца (Olaf Scholz). В большом интервью журналу Wirtschaftwoche, опубликованном 23 октября, Линднер предложил пересмотреть правовой статус, который автоматически получают в Германии граждане Украины, а пособие выплачивать им такое же, как и всем прочим соискателям убежища в ФРГ.

На вопрос DW об отношении канцлера Шольца к инициативе министра финансов Линднера Штеффен Хебештрайт в этот раз ответил уклончиво. "Канцлер принял к сведению высказывания министра финансов", - лаконично заявил он. На повторную просьбу прокомментировать саму идею изменения статуса и размера пособий для украинских беженцев Хебештрайт ответил, что "в свое время, чтобы не перегрузить BAMF, были веские причины предоставить им именно такой статус".

Что же касается размера пособий, то, по его словам, многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Но, добавил он, "в настоящий момент" никаких планов на этот счет у правительства нет. Это означает, что в какой-то момент такие планы появиться могут.