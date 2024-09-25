"Зеленые" поняли, что вся Германия недовольна их курсом

Теперь уже бывший сопредседатель партии "зеленых" Омид Нурипур после ее поражения на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии 1 сентября 2024 Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

В Германии - политическое землетрясение, за которым может последовать еще более серьезная встряска: распад правящей коалиции и уход со своего поста канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Во всяком случае, многие в Берлине рассматривают случившееся как симптом надвигающегося краха нынешнего кабинета министров, о чем в последние недели говорят все чаще.

Однако на объявленную 25 сентября отставку двух сопредседателей и полностью всего правления партии "Союз -90"/"зеленые", второго по размерам партнера социал-демократов в правительстве, можно взглянуть и с другой точки зрения: немецкие "зеленые" меняют не только руководство, но вместе с ним, возможно, и свой непопулярный политический курс, чтобы заблаговременно начать готовить партию к намеченным на сентябрь следующего года выборам в бундестаг.

В Берлине услышали голос избирателей

Как бы то ни было, эта отставка - прямое следствие крупных неудач "зеленых" на выборах в ландтаги трех восточногерманских федеральных земель, а до этого - в Европейский парламент, на что прямо указал теперь уже бывший сопредседатель "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour). Он назвал их результаты "самым крупным кризисом" для партии за последнее десятилетие.

Эмблема фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Таким образом, выборы были региональными (в Бранденбурге они прошли 22 сентября), но голосование избирателей в трех из 16 земель сразу же повлияло на федеральную политику: в одной из правящих партий "полетели головы", за этим может последовать и отставка всего правительства. В берлинских коридорах власти явно серьезно встревожены недовольством населения на востоке страны.

Ключевой вопрос, касающийся теперь самих "зеленых": была ли это только смена первых лиц или партия, действительно, намерена серьезно скорректировать свой политический курс?

В чем могла бы измениться политика "зеленых"?

"Союз-90"/"зеленые" считается левой партией, но ее нередко называют и леволиберальной, к ее традиционному электорату относятся городская интеллигенция, студенчество, молодежь. Одним из краеугольных камней идеологии партии является защита природы, окружающей среды, глобального климата и, соответственно, форсированный "зеленый переход" в энергетике и в целом в экономике. Другой краеугольный камень - защита прав человека, поддержка меньшинств, солидарность с просителями политического убежища, помощь беженцами.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в городе Ирпене близ Киева осматривает 10 мая 2022 года разрушения после российского нападения Фото: Andreas Stein/dpa/picture alliance

Несмотря на свой изначально пацифистский настрой, партия "зеленых" решительно поддерживает поставки оружия Украине, противостоящей российской агрессии, причем выступала за такие поставки еще до начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В отличие от других немецких партий демократического центра, она в предшествовавшие вторжению годы не заигрывала с Кремлем, а последовательно придерживалась жесткого антипутинского курса, выступая, в частности, решительно против строительства и ввода в строй газопровода "Северный поток - 2".

Свой проукраинский и антипутинский курс партия вряд ли изменит, от установки на защиту климата точно не откажется, а вот некоторые свои экономические взгляды и, главное, свое отношение к миграции может заметно скорректировать.

Собственно, именно тема миграции, причем, прежде всего, проблема нелегальной миграции, а также финансовое и организационное перенапряжение государства от приема беженцев, больше всего волнует сейчас немецкое общество. Это показали и выборы в трех восточногерманских землях, где значительно укрепили свои позиции партии с антимигрантскими лозунгами или установками (правопопулистская "Альтернатива для Германии" и левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт"), об этом говорят и общефедеральные опросы общественного мнения. Позиция "зеленых" в вопросе миграции многими в ФРГ воспринимается как догматичная, негибкая и оторванная от реальности.

Как понимать вероятного канцлера Фридриха Мерца?

Нынешней правящей коалицией, которую по цветам входящих в нее партий называют "светофорной", недовольны сейчас все ее участники: социал-демократы, "зеленые" и либералы. Все они считают, что их участие в крайне непопулярном федеральном правительстве оборачивается для них плохими и даже провальными результатами на региональных выборах. А впереди - выборы в бундестаг. Они назначены на сентябрь 2025 года.

Лидер ХДС и кандидат в канцлеры от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В опросах общественного мнения сейчас с большим отрывом лидирует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС, который только что решил, что его кандидатом на пост канцлера будет глава ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Так что на данный момент очень высока вероятность того, что следующее правительство ФРГ будет формировать именно он.

А Мерц на прошлой неделе четко заявил, что с "зелеными" в их нынешнем виде ни о какой коалиции не может быть и речи. Взгляды серьезно расходятся в том, как вести экономическую политику и решать миграционную проблему, тогда как в вопросе поддержки Украины "зеленые" скорее даже ближе к ХДС, чем к социал-демократам Олафа Шольца.

Теперь уже бывшая сопредседательница партии "зеленых" Рикарда Ланг Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Мерц выступил со своим заявлением несмотря на то, что два весьма популярных представителя ХДС, премьер-министры западногерманских федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн, Хендрик Вюст (Hendrik Wüst) и Даниэль Гюнтер (Daniel Günther), совместно публично высказались за создание в будущем коалиции консерваторов и "зеленых" на федеральном уровне, сославшись на положительный опыт своих собственных коалиций с этой партией на земельном уровне.

Однако наблюдатели обратили внимание на то, что Фридрих Мерц говорил о "зеленых" в их нынешнем виде, намекнув тем самым, что не исключает сотрудничества с ними, если они изменятся. И вот уже они меняются, по меньшей мере на кадровом уровне, отправляя в отставку сразу все правление, в том числе и особенно непопулярную в стране сопредседательницу Рикарду Ланг (Ricarda Lang).

Возможное усиление позиций Роберта Хабека

Тем самым они фактически расчищают поле для Роберта Хабека (Robert Habeck). Он занимает в нынешнем правительстве посты вице-канцлера и министра экономики и защиты климата и остается одним из самых популярных политиков "зеленых".

Вероятный кандидат в канцлеры от немецких "зеленых" Роберт Хабек Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

После того, как министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая на прошлых выборах была кандидатом от "зеленых" на пост канцлера, заявила, что не претендует больше на эту роль, практически не осталось сомнений, что на следующих выборах она будет возложена на Роберта Хабека. Решение об этом должен принять съезд партии в ноябре. Теперь, после отставки всего руководства, у Хабека будет больше возможностей ввести в руководство представителей своего более прагматичного направления в "Союзе-90"/"зеленые".

Так что произошедшая теперь коллективная отставка прежнего руководства "зеленых" свидетельствует о том, что в Германии уже начинает набирать обороты предвыборная кампания, хотя до парламентских выборов еще ровно год. Однако если нынешнее землетрясение, в конечном счете, приведет к падению правительства Шольца, голосование может состояться и раньше.